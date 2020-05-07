أميركا تكافح لخفض وفيات كورونا.. واستقرار بأعداد الصين

سجّلت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، وفاة أكثر من ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، لتتخطّى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 73 ألفاً، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 2073 شخصاً، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في هذا البلد إلى أكثر من 1,22 مليون شخص، تماثل للشفاء منهم حوالي 190 ألفاً.

وحتى اليوم بلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت في الولايات المتحدة لكشف المصابين بالفيروس الفتّاك حوالي 7,75 مليون فحص، بحسب الجامعة.

"كورونا أسوأ من هجوم بيرل هاربور"

وبعدما انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات يوم الاثنين إلى 1015، وهو أدنى مستوى على الإطلاق خلال شهر، عادت الحصيلة خلال اليومين الماضيين لتتجاوز الألفي وفاة يومياً، وهي عتبة تكافح البلاد لخفضها.

لكن على الرّغم من هذه الأرقام المرتفعة، فإنّ البيت الأبيض لا ينفكّ يشدّد منذ أيام على وجوب استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد.

والأربعاء، اعتبر الرئيس دونالد ترمب أن أزمة فيروس كورونا المستجدّ هي "أسوأ" من الهجوم الجوي المفاجئ الذي شنّته اليابان في 1941 على قاعدة بيرل هاربور البحرية الأميركية في جزر هاواي، وراح ضحيّته أكثر من 2400 عسكري أميركي وأدخل الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات، إذ إنّها تُعِدّ وحدها أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجّلة في العالم.

إصابات مستوردة

وفي الصين، أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية اليوم الخميس، أن البلاد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السادس من مايو/أيار، دون تغير عن اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان أن الإصابتين لشخصين قادمين من الخارج.

والإصابتان المسجلتان في اليوم السابق كانتا أيضا لشخصين قادمين من الخارج. وأعلنت اللجنة أيضا عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة دون أعراض في السادس من مايو/أيار، مقارنة مع 20 في اليوم السابق.

وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82885 بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.

زيادة قياسية في البرازيل

وفي البرازيل، قالت وزارة الصحة يوم الأربعاء إن البرازيل سجلت رقما قياسيا في عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 10503 حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و615 وفاة. وسجلت الدولة إجمالا 125218 حالة إصابة و8536 وفاة بسبب الفيروس.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة يوم الأربعاء تسجيل 1609 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و197 وفاة إضافية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 27634 والوفيات إلى 2704.