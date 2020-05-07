الصين تصعد ضد ترمب: تصريحاته بشأن كورونا "كاذبة"

دانت الصين الخميس تصريحات للولايات المتحدة حول فيروس كورونا المستجد ووصفتها بـ"الكاذبة"، غداة انتقادات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بكين معتبرا أنه كان عليها وقف تفشي وباء كوفيد-19.

وقال ترمب الأربعاء إن الوباء "أسوأ" من هجوم بيرل هاربور في عام 1941 وهجمات 11 سبتمبر 2001، مجدداً هجماته على الصين ومعتبراً أن "ذلك ما كان يجب أن يحصل أبداً".

ورداً على هذه التصريحات، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شوني ينغ إن "العديد من الدول والخبراء والعلماء قدموا تعليقات إيجابية بشأن تعامل الصين مع السيطرة على الفيروس ومكافحته".

وأضافت "وحدها الولايات المتحدة تصدر مواقف متضاربة وكاذبة ومنافقة".

ورأت هوا أن "العدو الذي تواجهه الولايات المتحدة اسمه فيروس كورونا المستجد"، داعيةً الأميركيين إلى "المكافحة إلى جانب الصين كرفاق وليس كأعداء".

وتابعت المتحدثة "من المؤسف أن نرى أن البعض في الولايات المتحدة يلقون باللائمة على غيرهم بدلاً من تحمل مسؤولياتهم".

تسييس أزمة فيروس كورونا

وأعربت المسؤولة الصينية عن اعتراض بلادها على محاولات أميركا ودول أخرى تسييس أزمة فيروس كورونا، فيما أعربت عن دعمها عمل منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أنها تتعاون معها بشأن أصل فيروس كورونا.

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وقالت إن بكين تدعم جهود المنظمة للتحقيق في أصل جائحة كوفيد-1، وتعارض محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تسييس القضية ومهاجمة الصين.

وقالت ينغ إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعمد إلى مواصلة الكذب في إطار هجومه المستمر على بكين فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، مؤكدة مجددا على أن بكين التزمت الشفافية إزاء تفشي الفيروس، الذي ظهر في الصين العام الماضي، وعلى أن الساسة الأميركيين يوجهون اتهامات لا أساس لها لبلادها.

يأتي ذلك فيما أعلنت الصين أن جميع مناطق البلاد الشاسعة قد تم خفض تصنيفها من مخاطر الإصابة بالفيروس عالية إلى منخفضة، حيث انخفض عدد الحالات الجديدة إلى ما يقرب من الصفر ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة في أكثر من 3 أسابيع.

آخر منطقة تم تخفيض تصنيفها كانت مقاطعة لينكو خارج مدينة مودانجيانغ في مقاطعة هيلونغجيانغ المتاخمة لروسيا، حيث تم الإبلاغ عن أحدث ارتفاع في الحالات. أغلقت السلطات مستشفى ميدانيا للطوارئ في المنطقة بعد إغلاق الحدود البرية، وبدا أن إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة أدت بالفعل إلى خفض عدد الحالات الجديدة إلى الصفر.

موضوع يهمك أشار تقرير لصحيفة "ذا غارديان" The Guardian البريطانية، نشرته الخميس، إلى واقعة تعود للشهر الماضي، حيث أعلن وزراء... تركيا ترسل لبريطانيا بدلات تالفة للوقاية من كورونا فيروس كورونا

وأبلغت إدارة الصحة الوطنية الصينية، الخميس، عن حالتين جديدتين فقط مصابتين بفيروس كورونا قادمتين من الخارج. وقالت إن 295 مصابا بكوفيد-19 لا يزالون في المستشفى.

كان 884 شخصًا آخر قيد العزلة والمراقبة للاشتباه في إصابتهم أو لفحصهم الإيجابي دون ظهور أعراض.

وإجمالا، أبلغت الصين عن 4633 حالة وفاة من بين 82,885 حالة إصابة بالفيروس الذي يشتبه في أن منشأه مدينة ووهان الصناعية المركزية أواخر العام الماضي قبل انتشاره في جميع أنحاء العالم.