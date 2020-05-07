رئيس بلدية موسكو: إصابات كورونا 3 أضعاف الأرقام الرسمية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، قوله اليوم الخميس، إن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو يبلغ نحو 300 ألف إصابة، وهو رقم يزيد ثلاثة أضعاف عن الإجمالي الرسمي.

وأشار إلى أنها قد تصل إلى 2% والتي تمثل حوالي ثلاث مئة ألف مواطن، وحدد مهمة السلطات الطبية اكتشاف هذه الحالات ومعالجتها من الفيروس.

وأعلن مجلس الاتحادي الروسي عن إصابة بعض أعضائه بفيروس كورونا، ولكن كل الحالات كانت خفيفة وخضعوا للحجر الصحي المنزلي تحت إشراف طبي، وتم تعافي اثنين منهم، وسيشاركان في اجتماعات المجلس.

وكان مركز العمليات أعلن أنه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تم تسجيل 11231 حالة في اثنين وثمانين إقليما روسيا نحو 47% منهم لم يكن لديهم أعراض سريرية، وبذلك وصل عدد الإصابات في روسيا إلى نحو 177166 حالة.

وفي موسكو تم تسجيل 6703 حالات منهم نحو 85% أعمارهم تقل عن الستين عاما، وبذلك يصل إجمالي الإصابات في موسكو إلى نحو 92676 حالة.

وسجل أيضا 88 وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى نحو 1625حالة. بالمقابل وصل إجمالي من تعافى إلى حوالي 23303 متعافين، وبذلك ارتفعت روسيا إلى المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر إصابة بكورونا، متجاوزة ألمانيا، لكنها تبقى في أسفل القائمة من حيث عدد الوفيات.