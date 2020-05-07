هذا ما فعله كورونا بالمنطقة العربية خلال يوم

أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية اليوم الخميس تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد أسبوع كامل لم تسجل فيه أي حالات، ليصبح العدد الإجمالي 484 حالة.

كما كشف الأردن عن 4 حالات شفاء من كورونا، ليتبقى في مستشفيات العزل 65 مصاباً.

واعتبر وزير الصحة الأردني سعد جابر أن سبب ازدياد أعداد الإصابات بعدما سجل الأردن على مدار ثمانية أيام "صفر حالة" هو سائق الشاحنة الذي تم تسجيل إصابته بالأمس، وبفحص المخالطين له تبين وجود إصابات جديدة، منوهاً إلى سرعة انتشار هذا الفيروس.

وأشار جابر عن توجه 14 فرقة للتقصي الوبائي اليوم وغداً إلى منطقة الخناصري المعزولة في محافظة المفرق شرق العاصمة عمان لفحص كافة المخالطين والمنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم كان وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة قد أكد تسجيل إصابة جديدة بكورونا أمس في مدينة المفرق.

وأضاف أنه "تقرر اليوم تأجيل العمل بقرار إلغاء العمل بنظام الفردي والزوجي لخروج المركبات الخاصة والعامة، الذي كان مقرراً يوم الأحد، حتى إشعار آخر. سيبقى العمل بنظام الفردي والزوجي بالنسبة للمركبات الخاصة في المحافظات الثلاث التي لم تشهد تعديل إجراءات الحظر ولمركبات النقل العام في جميع محافظات ومناطق المملكة حتى إشعار آخر".

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة على "فيسبوك" تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2543.، مع شفاء 24 حالة ليصل الإجمالي إلى 1626.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5182 حالة.

كما تم تسجيل 7 حالات وفاة بكورونا في الجزائر ما يرفع العدد الإجمالي إلى 483.

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة الإماراتية، الخميس، تسجيل 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وتعافي 213، ووفاة 8 حالات، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات.

وفي قطر، كشفت وزارة الصحة على "تويتر" تسجيل 918 إصابة جديدة بفيروس كورونا وزاد الإجمالي إلى 18890، فضلا عن تعافي 216 ليبلغ الإجمالي 2286.

كما أفادت وزارة الصحة البحرينية على "تويتر"، الخميس، بتسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 138.

وفي تطور، أكدت وزارة الصحة السودانية على "تويتر" تسجيل 3 وفيات و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وإلى هذا، أشارت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، الخميس، إلى "تسجيل 34 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير/شباط الماضي إلى 784 حالة".

وأوضحت أنّه "تم تسجيل حالة إصابة واحدة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و33 حالة بين الوافدين من كل من نيجيريا، قطر، الإمارات والسعودية"، لافتةً إلى "تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ما يرفع الإجمالي إلى 220. في حين لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية".

هذا وأعلنت وزارة الصحة العمانية على "تويتر"، الخميس، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبلغ الإجمالي 2958 حالة.

كما نقل مركز الأخبار العماني على "تويتر"، عن وزيرة التربية والتعليم، قرار "نقل طلاب الصفوف من الأول حتى الحادي عشر إلى الصفوف التالية".

موضوع يهمك كورونا المستجد، اخترق القصر الرئاسي البرازيلي، بعد أن اتضح أن المتحدث باسم الرئيس جايير بولسونارو، مصاب بالفيروس، وهو ما... كورونا يصيب المتحدث باسم رئيس يستصغر شر الفيروس للآن الأخيرة

وقالت الوزيرة إن "موعد عودة الدراسة في العام المقبل سيتحدد وفقا للوضع الوبائي بالتنسيق مع وزارة الصحة".

وفي الكويت، نقلت وكالة الأنباء الكويتية، الخميس، عن وزير الصحة، تعافي 162 من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2381 حالة.

وسجلت البلاد 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع الإجمالي إلى6567، نقلا عن وزارة الصحة الكويتية.

وفي حصيلة لوكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء، تبين أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 260 ألفا و546 شخصا منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك وفق تعداد استند إلى مصادر رسميّة.