كورونا.. 55 إصابة جديدة في عُمان وتعافي 162 بالكويت

أعلنت وزارة الصحة العمانية على "تويتر"، الخميس، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبلغ الإجمالي 2958 حالة.

كما نقل مركز الأخبار العماني على "تويتر"، عن وزيرة التربية والتعليم، قرار "نقل طلاب الصفوف من الأول حتى الحادي عشر إلى الصفوف التالية".

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وقالت الوزيرة إن "موعد عودة الدراسة في العام المقبل سيتحدد وفقا للوضع الوبائي بالتنسيق مع وزارة الصحة".

وفي الكويت، نقلت وكالة الأنباء الكويتية، الخميس، عن وزير الصحة، تعافي 162 من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2381 حالة.

وفي حصيلة لوكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء، تبين أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 260 ألفا و546 شخصا منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك وفق تعداد استند إلى مصادر رسميّة.