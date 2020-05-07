مسؤول صحي ألماني يحذر من موجة كورونا ثانية قبل الخريف

حذر مسؤول صحي ألماني كبير، اليوم الخميس، من احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قبل الخريف بسبب سلوكيات الناس، وذلك فيما تعيد البلاد فتح اقتصادها مرة أخرى.



وقال لارش شاده نائب رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في مؤتمر صحافي، إن أعداد الحالات تتراجع لكن هذا لا يعني أن الأمور عادت لطبيعتها.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1284 إلى 166,091 إصابة. كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بواقع 123 وفاة إلى 7119.

والأربعاء، تبين أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 260 ألفا و546 شخصا منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.