تراجع الوفيات بكورونا في إيطاليا.. و57 وفاة في تركيا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 263 ألف شخص منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الخميس.

وسجّلت 263792 وفاة على الأقل من أصل أكثر من 3.766.180 إصابة في 195 دولة ومنطقة، وهذا العدد لا يعكس إلا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات. وتعافى 1.179.700 شخص على الأقل.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 150 ألف شخص في أوروبا، نحو 75% منهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفق تعداد أجرته فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس الساعة 9,10 ت غ.

الوفيات في تركيا تصل إلى 3641 حالة

وقد أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم الخميس أن عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 ارتفع 57 حالة في الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى 3641.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع بواقع 1977 إلى 133721، وهو الأعلى خارج دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وروسيا. وتراجع العدد اليومي للوفيات والإصابات الجديدة بشكل حاد عن أرقام الذروة التي سُجلت الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن في تركيا 82984 شخصا.

539 وفاة إضافية في بريطانيا

وفي بريطانيا، ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بواقع 539 ليبلغ العدد الإجمالي 30615، وذلك وفقا لأرقام أعلنها وزير الخارجية دومينيك راب اليوم الخميس.

تشمل الأرقام التي جمعتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا وقريناتها في ويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا الوفيات في جميع الأماكن بعد فحوص للكشف عن الفيروس جاءت نتائجها إيجابية، وتغطي الفترة حتى الساعة 1600 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء.

وأظهرت مجموعة بيانات أخرى لمكتب الإحصاءات الوطني البريطاني يوم الثلاثاء حصيلة أعلى وشملت حالات الوفاة التي يُذكر فيها مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في شهادات الوفاة. وتُنشر بيانات المكتب أسبوعياً فقط.

تراجع عدد الوفيات اليومي في إيطاليا

وفي إيطاليا، قالت وكالة الحماية المدنية إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع بواقع 274 اليوم الخميس، مقابل 369 أمس، بينما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بشكل طفيف إلى 1401 من 1444 أمس الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الوباء يوم 21 فبراير/شباط يبلغ الآن 29958، وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 215858، وهي أيضا ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

ويرقد 1311 شخصا في وحدات العناية المركزة اليوم الخميس، في تراجع بسيط عن 1333 أمس الأربعاء مواصلا تراجعا مستمرا منذ مدة طويلة. ومن بين المصابين بالعدوى، تعافى 96276 مريضا مقابل الإعلان عن تعافي 93245 أمس.

الوفيات في فرنسا تقترب من 26 ألفاً

وفي فرنسا، ارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بواقع 178 حالة أو 0.7% إلى 25987 اليوم الخميس، وهو أقل معدل للزيادة منذ أربعة أيام.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة تراجع بنحو 186 أو 5.9% إلى 2961، وهو إجمالي يقل عن حاجز الـ3000 للمرة الأولى منذ 25 مارس/آذار.

ويقل عدد المرضى في وحدات الرعاية المركزة، وهو مقياس أساسي لقدرة المنظومة الصحية على التعامل مع الوباء، بكثير الآن عن نصف الذروة التي شهدتها البلاد في الثامن من أبريل/نيسان وبلغت 7148 مريضاً.

وتراجع عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات من جديد إلى 23208 من 23983، مواصلاً انخفاضاً مستمراً منذ ثلاثة أسابيع وفيما يمثل تراجعا بنسبة 30% تقريبا عن ذروة مسجلة في 14 أبريل/نيسان بلغت 32292 مصاباً.

في سياق متصل، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1284 إلى 166,091 إصابة. كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد بواقع 123 إلى 7119.



قفزة قياسية في روسيا

وأعلنت روسيا اليوم الخميس عن 11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة يومية قياسية رفعت إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 177160.

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وقال مركز إدارة أزمة كورونا، إن 88 شخصا توفوا خلال الليل ليصل بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 1625. كما سجلت موسكو، المنطقة الأكثر نكبة بالوباء في روسيا، زيادة قياسية في الإصابات بلغت 6703 حالات جديدة.

انخفاض الوفيات في إسبانيا

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد اليومي لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا تراجع اليوم الخميس، إذ سجلت السلطات الصحية 213 وفاة انخفاضا من 244 في اليوم السابق. وارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 26070 من 25857 أمس الأربعاء، بينما زاد إجمالي الإصابات إلى 221447 من 220325 أمس.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء إذ سجلت أعلى حصيلة وفيات في العالم مع 73431 وفاة من أصل 1.228.609 إصابات. وأُعلن شفاء 189.910 أشخاص على الأقل.

والدولة الأكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة هي بريطانيا مع 30076 وفاة من أصل 201.101 إصابة. ووفق بيانات جمعتها، الثلاثاء، وكالات الصحة المحلية في البلاد، يبلغ عدد الوفيات في بريطانيا أكثر من 32 ألفاً، لكن تتضمن هذه البيانات عدد وفيات يشتبه فقط بأنها ناجمة عن كورونا.

تلي بريطانيا إيطاليا مع 29.684 وفاة (214.457 إصابة)، وإسبانيا مع 26.070 وفاة (221.447 إصابة) وفرنسا مع 25.809 وفيات (174.191 إصابة).

أما في الصين القارّية (من دون ماكاو وهونغ كونغ) فسجل رسميا ما مجموعه 82.885 إصابة، بينها 4.633 وفاة (لا وفيات جديدة)، فضلا عن 77.957 حالة شفاء.