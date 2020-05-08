إسبانيا: تخفيف قيود الحركة لنصف السكان الأسبوع المقبل

أعلن وزير الصحة الإسباني أن حكومة البلاد تعتزم تخفيف القيود المفروضة على الحركة لأكثر من نصف سكان البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال سلفادور إيلا الجمعة إن المناطق التي حققت أهداف تخفيف الإغلاق الوطني المستمر منذ زهاء شهرين تمثل 51 بالمائة من سكان إسبانيا البالغ عددهم نحو 47 مليون نسمة.

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واعتبارا من الإثنين المقبل، يسمح للأماكن المؤهلة للمرحلة التالية من التخفيف التدريجي للقيود بإعادة فتح مناطق الجلوس الخارجية للمطاعم والحانات الأصغر، مع إتاحة 50 بالمائة من سعة المقاعد.

كما من المقرر أن يتم السماح بالتجمعات لما يصل إلى 10 أشخاص، ولم شمل الأسر، وأسواق الهواء الطلق، والخدمات في الكنائس، وافتتاح المتاحف، على الرغم من بعض القيود.

ولم تتأهل منطقة مدريد، التي تتصدر إسبانيا في عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد بأكثر من 64 ألف حالة مؤكدة، وكذلك معظم مناطق كتالونيا التي سجلت ما يزيد على 51 ألف حالة، للرفع الجزئي للقيود.

سجلت إسبانيا 26299 حالة وفاة بكوفيد-19، المرض الذي يسببه الفيروس المستجد، و260177 حالة إصابة مؤكدة.