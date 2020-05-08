الصين تتعهد بمنع تفشي كورونا مجددا

قال التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الجمعة، نقلا عن اجتماع رفيع المستوى برئاسة شي جين بينغ رئيس البلاد، إن الصين ستمنع بشكل قاطع تفشي فيروس كورونا من جديد، فيما تواجه البلاد ضغوطا متزايدة بسبب حالات الإصابة الوافدة.



وأضاف أن الصين ستحسن قدراتها فيما يتعلق بالتعامل مع حالات الطوارئ الكبيرة المتصلة بالصحة العامة.

وفي وقت سابق الجمعة، أكّدت الصين أنها تدعم تأسيس لجنة تقودها منظمة الصحة العالمية لمراجعة استجابة العالم لوباء كوفيد-19، بعدما واجهت ضغوطا من أطراف عدّة للسماح بتحقيق دولي حول تفشي فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ للصحافيين، إن عملية المراجعة يجب أن تتم "بشكل منفتح وشفاف وشامل للجميع" و"في توقيت مناسب بعد انتهاء الوباء"، وتحت إشراف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غبريسوس.

ودانت الصين، الخميس، تصريحات للولايات المتحدة حول فيروس كورونا المستجد ووصفتها بـ"الكاذبة"، غداة انتقادات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بكين، معتبرا أنه كان عليها وقف تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.