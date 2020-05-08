الصين: ندعم مراجعة تقودها الصحة العالمية حول كورونا

أكّدت الصين، الجمعة، أنها تدعم تأسيس لجنة تقودها منظمة الصحة العالمية لمراجعة استجابة العالم لوباء كوفيد-19، بعدما واجهت ضغوطا من أطراف عدّة للسماح بتحقيق دولي حول تفشي فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ للصحافيين، إن عملية المراجعة يجب أن تتم "بشكل منفتح وشفاف وشامل للجميع" و"في توقيت مناسب بعد انتهاء الوباء"، وتحت إشراف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غبريسوس.

وكانت الصين دانت، الخميس، تصريحات للولايات المتحدة حول فيروس كورونا المستجد ووصفتها بـ"الكاذبة"، غداة انتقادات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بكين، معتبرا أنه كان عليها وقف تفشي وباء كوفيد-19.

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وقال ترمب الأربعاء، إن الوباء "أسوأ" من هجوم بيرل هاربور في عام 1941 وهجمات 11 سبتمبر 2001، مجدداً هجماته على الصين ومعتبراً أن "ذلك ما كان يجب أن يحصل أبداً".

ورداً على هذه التصريحات، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شوني ينغ، إن "العديد من الدول والخبراء والعلماء قدموا تعليقات إيجابية بشأن تعامل الصين مع السيطرة على الفيروس ومكافحته".

وأعربت المسؤولة الصينية عن اعتراض بلادها على محاولات أميركا ودول أخرى تسييس أزمة فيروس كورونا، فيما أعربت عن دعمها عمل منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أنها تتعاون معها بشأن أصل فيروس كورونا.