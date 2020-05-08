دراسة: لا فعالية مؤكدة للهيدروكسي كلوروكين في معالجة كوفيد-19

أظهرت دراسة جديدة أجرتها مستشفيات في نيويورك أن إعطاء مرضى فيروس كورونا في وضع خطر عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في معالجة الملاريا لم يحسن وضعهم أو يجعله يتفاقم بشكل كبير.

وأوضح معدو الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيو انغلاند جورنال أوف ميديسين"، أنه "لم يتراجع أو يرتفع بشكل كبير، احتمال الوفاة أو إدخال انبوب إلى الرغامى لدى مرضى تلقوا عقار هيدروكسي كلوروكين مقارنة بالذين لم يحصلوا عليه".

وأجريت دراسة المراقبة التي مولتها معاهد الصحة الأميركية، على مرضى كوفيد-19 ادخلوا إلى قسم الطوارئ في مستشفيين في نيويورك.

وحصل 811 مريضا على جرعتين من 600 ميليغرام من هيدروكسي كلوروكين في اليوم الأول ومن ثم 400 ميليغرام يوميا على مدى أربعة أيام.

ولم يحصل 565 مريضا على العقار.

وشدد العلماء على أن هذه الدراسة "ينبغي ألا تستعمل لاستبعاد" إيجابيات أو مخاطر محتملة للعلاج بهيدروكسي كلوروكين.

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وأضاف هؤلاء "إلا أن نتائجنا لا تدعم استخدام هيدروكسي كلوروكين في الوقت الراهن خارج التجارب السريرية العشوائية (من خلال اختيار المرضى بالقرعة) لإظهار فعاليتها".

وأيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بانتظام استخدام هيدروكسي كلوروكين كعلاج لمرضى كوفيد-19. لكن السلطات الصحية الأميركية والكندية حذرت من استخدامه خارج إطار التجارب السريرية.

ويستخدم هيدروكسي كلوروكين والكلورين منذ سنوات في معالجة الملاريا وبعض أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتيدي.