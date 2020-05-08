كورونا بالوطن العربي.. تراجع في الإصابات وتوسع بالفحوصات

ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم، الجمعة، على "تويتر" نقلاً عن وزارة الصحة تسجيل 553 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

وفي العراق، أفادت وزارة الصحة العراقية بوقوع 60 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة.

كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية على "تويتر" عن وزير الصحة، توثيق 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وإلى ذلك، كشف السودان، الجمعة، عن 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات.

فيما أفادت وزارة الصحة القطرية على "تويتر" بتسجيل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 20 ألفا و201 حالة.

ومن جانبها، وثقت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، 163 إصابة بفيروس كورونا و3 وفيات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الوزارة قولها إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5711، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 186.

وأضافت أن مجمل المتعافين زاد إلى 2324 بعد تماثل 145 للشفاء

187 إصابة جديدة بالجزائر

ومن جانبها، أعلنت الجزائر 187 إصابة جديدة بالفيروس و5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وفي التفاصيل، حسب المكلف بالإعلام للجنة الرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 5369 حالة بعد تسجيل 187 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

كما أكد المتحدث أن عدد الوفيات ارتفع إلى 488 حالة وفاة بعدما تم تسجيل 5 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 144 شخصا مصابا بفيروس كورونا إلى الشفاء خلال ذات الفترة، ليرتفع إجمالي المتماثلين للشفاء إلى 2467.

الكويت: 641 إصابة جديدة

وقالت وزارة الإعلام الكويتية على تويتر نقلا عن الناطق الرسمي للحكومة إن مجلس الوزراء قرر تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من الأحد.

ووقوفا على آخر تطورات ومستجدات مرض فيروس كورونا كوفيد-19 في دولة الكويت، فقد بلغ عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بمرض فيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية (641) حالة.

أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 91 حالة، منها 52 حالة مستقرة و39 حالة حرجة، وقد جرى تسجيل ثلاث حالات وفاة ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا سارس كوف-2، حيث كان مرض كوفيد-19 السبب الرئيسي للوفاة، ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد-19 ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 4695 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية 180 حالة، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

هذا وقد بلغ مجموع عدد المسحات المخبرية التي أجريت خلال المراحل الأربع للخطة الشاملة لعودة المواطنين الكويتيين من الخارج (جوا) 29164 مسحة مخبرية، فيما تقوم الوزارة بعمل مسحات مخبرية ضمن خطتها الوقائية بمعدل 3000 مسحة بشكل يومي.

وذكرت وزارة الصحة البحرينية على تويتر: تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا فيما أعلن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على تويتر عن 60 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

لبنان: 12 حالة جديدة

فيما أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الجمعة، في تقريرها اليومي "تسجيل 12 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 796 حالة".

وأوضحت أنه "تمّ تسجيل 6 حلات إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالات بين الوافدين من كلّ من ليبيريا، سيراليون، فرنسا والسعودية"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 3 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 223. كما سُجّلت حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 26".

وذكرت الوزارة "أنّها أجرت 1651 فحص "كورونا" للمقيمين، و345 فحصًا للوافدين عند الوصول".

ليبيا: لا حالات جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن عدم تسجيل أي حالة جديدة مصابة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأجرى المركز خلال هذه الفترة 144 تحليلا للكشف عن الحالات المخالطة للمصابين جاءت جميع نتائجها سلبية.

يذكر أن ليبيا سجلت 64 مصابا بالفيروس توفي 3 أشخاص فيما تعافى 24 شخصا أما عدد الحالات النشطة الآن فهي 37 حالة.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن تسجيل 9 إصابات جديدة في عدن بينها حالة وفاة في محافظة لحج ليرتفع الإجمالي إلى 34 حالة و7 وفيات.