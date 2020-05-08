كورونا بالوطن العربي.. تراجع في الإصابات وتوسع بالفحوصات

ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم، الجمعة، على "تويتر" نقلاً عن وزارة الصحة تسجيل 553 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

فيما أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان الجمعة في تقريرها اليومي "تسجيل 12 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 796 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 6 حلات إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالات بين الوافدين من كلّ من ليبيريا، سيراليون، فرنسا والسعودية"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 3 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 223. كما سُجّلت حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 26".

وذكرت الوزارة "أنّها أجرت 1651 فحص "كورونا" للمقيمين، و345 فحصًا للوافدين عند الوصول".