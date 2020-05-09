الأردن يطلق تطبيقاً للإبلاغ عن مخالفات الوقاية من كورونا

أطلق الأردن تطبيقاً جديداً يسمح بالإبلاغ عن أي تجمعات مخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا أو خرق لحظر التجول أو عن أشخاص يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأُطلق على التطبيق المجاني اسم "سي. رادار" (رادار كورونا) ويمكن للمستخدمين تحميله مجاناً على الأجهزة العاملة بنظام "الأندرويد" عبر "غوغل بلاي"، على أن يتم توفيره على أجهزة "آيفون" خلال أيام.

ويُعتبر هذا التطبيق ثاني وسيلة تطلقها السلطات الأردنية بعد الخط الساخن 193 للإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا.

وقالت وزارة الصحة في شريط فيديو نشرته على صفحتها على "فيسبوك" ويوضح آلية استخدام التطبيق الجديد، إن "الهدف هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو عن الاشتباه بإصابات بفيروس كورونا مع تحديد موقع التجمعات أو الإصابات".

وأوضحت أنه عند استخدام التطبيق يقوم الشخص بتحديد نوع التجمع وعدد الأشخاص أو المحلات المخالفة أو يبلغ بوجود كسر لحظر التجول ويحدد الموقع ويرسل الإبلاغ.

وأضافت أن على الشخص الذي يقوم بالإبلاغ تسجيل اسمه الثلاثي ورقم هاتفه وملاحظاته عند إرسال الإبلاغ. وبحسب الوزارة فإن "الأجهزة المعنية ستقوم بالتعامل مع هذا البلاغ".

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من جهته، دعا وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال إيجاز صحافي مساء الجمعة المواطنين إلى "الإبلاغ عن أيّ تجمّعات، أو الاشتباه بحالات إصابة أو مخالطة.. من باب المسؤولية الاجتماعية والوطنية، وبهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم".

وأوضح العضايلة أن "خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قامت باستحداث هذا التطبيق الإلكتروني للتبليغ عن التجمّعات بمختلف أشكالها، أو اشتباه بحالات إصابة، مع إمكانيّة تحديد الموقع بدقّة، لتمكين الأجهزة المعنيّة من التعامل معها".

وما زال الأردن بمنأى نسبياً عن تفشٍّ واسع للوباء مع تسجيل 508 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات.

وأعلنت الحكومة الأردنية في 17 آذار/مارس الماضي تفعيل "قانون الدفاع" الذي يُفعّل عادةً فقط في حالات الطوارئ، وذلك ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويشهد الأردن منذ 21 آذار/مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظراً شاملاً للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة.

ويسمح للمواطنين بالعمل ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء.