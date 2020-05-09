بحارة سفن سياحية عالقون بسبب كورونا يتوسلون للعودة لديارهم

لم تتمكن كارولينا فاسكيز من رؤية ضوء الشمس أثناء تواجدها لأسبوعين في مقصورة سفينة بدون نوافذ وقد أصيبت بالحمى.

في أسوأ ليلة لها منذ إصابتها بفيروس كورونا، استجمعت السيدة التشيلية، طاهية على متن سفينة غريغ مورتيمر، قوتها لأخذ حمام بارد خوفاً من الأسوأ: فقد الوعي أثناء عزلها عن الآخرين.

كانت فاسكيز، 36 سنة، ضمن عشرات الآلاف من البحارة الذين علقوا على متن عشرات السفن السياحية حول العالم - بعد فترة طويلة من تفاوض الحكومات وشركات السياحة على عودة ركاب السفن إلى بلادهم. واجه البعض المرض وتوفي آخر، فيما نجا البعض الآخر ولكنهم لم يحصلوا على رواتبهم.

منعت جميع الحكومات الوطنية والمحلية بحارة السفن من النزول لمنع تواجد حالات جديدة من فيروس كورونا على أراضيها. وشهدت بعض السفن، بينها 20 سفينة في المياه الأميركية حالات إصابة ووفيات بين أفراد الطاقم. لكن معظم السفن خلا من الإصابات المؤكدة.

قالت فاسكيز للأسوشيتد برس في مقابلة عبر الهاتف على متن غريغ مورتيمر، سفينة سياحية في القطب الجنوبي قبالة أوروغواي: "لم أفكر أبداً أن يتحول هذا إلى قصة رعب مأساوية ومرعبة"، فقد شهدت السفينة إصابة 36 من أفراد الطاقم.

قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الشهر الماضي إن نحو 80 ألفا من بحارة السفن لا يزالون على متن السفن المتوقفة قبالة الساحل الأميركي بعد نزول معظم الركاب. أعلن خفر السواحل أمس الجمعة أنه لا يزال هناك 70 ألفًا من أفراد الطاقم في 102 سفينة إما راسية بالقرب من الموانئ الأميركية أو في المياه الأميركية.

العدد الإجمالي لبحارة السفن الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء العالم لم يكن متاحًا على الفور. لكن آلافا لا يزالون محاصرين في سفنهم خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك في أوروغواي وخليج مانيلا، حيث تنتظر 16 سفينة سياحية إجراء اختبارات لحوالي 5000 من أفراد الطاقم قبل السماح لهم بالنزول.

مع ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا والوفيات في جميع أنحاء العالم، قامت مراكز مكافحة الأمراض والمسؤولون الصحيون في بلدان أخرى بتوسيع قائمة الشروط التي يجب تلبيتها قبل السماح بنزول أطقم هذه السفن.

اشترطت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها على شركات الرحلات البحرية نقل كل أفراد طواقم هذه السفن إلى بلدانهم مباشرة عبر طائرة مستأجرة أو سيارة خاصة دون استخدام سيارات الإيجار أو سيارات الأجرة. وتعقيداً لهذه المهمة، طلبت مراكز مكافحة الأمراض من المديرين التنفيذيين في الشركة الموافقة على العقوبات الجنائية إذا فشل أفراد الطاقم في الامتثال لأوامر السلطات الصحية بالابتعاد عن وسائل النقل العام والمطاعم في طريقهم إلى المنزل.

كتب مايكل بايلي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة رويال كاريبيان إنترناشونال في رسالة إلى أفراد الطاقم في وقت سابق من هذا الأسبوع، "العقوبات الجنائية تسببت في توقفنا نحن (ومحامونا)" ، لكنه أضاف أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة وافقوا في النهاية على التوقيع.

أمضت ميليندا مان، 25 سنة، مديرة برامج الشباب في هولندا وأميركا، أكثر من 50 يومًا دون أن تطأ الأرض الجافة قبل أن تنزل أخيرًا من سفينة كونينغسدام أمس الجمعة في لوس أنجلوس. قبل نقلها إلى كونينغسدام، حاولت النزول من سفينة أخرى مع أعضاء الطاقم الأميركي الآخرين الأسبوع الماضي ولكن حراس أمن السفينة أوقفوهم.