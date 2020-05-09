112 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

تزداد وتيرة الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلدان العربية، في الوقت الذي يستمر فيه تسجيل إصابات جديدة يومياً، بالإضافة لتسجيل عدد من الدول حالات وفاة بالمرض.

سلطنة عُمان.. 112 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان اليوم السبت تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 52 لعمانيين.

موضوع يهمك قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية لرويترز، يوم الجمعة، إن المنظمة تدرس تدشين تطبيق هذا الشهر يتيح للأفراد في البلدان قليلة... تطبيق يساعد بكشف مصابي كورونا.. وبلوتوث لاقتفاء المخالطين فيروس كورونا

وبذلك يصبح العدد الكلّي للإصابات المسجلة في السلطنة 3224 حالة، بينما عدد الوفيات بكورونا في عمان بلغ 17 حالة.

كما تماثل 1068 مصاباً بكورونا للشفاء في عُمان.