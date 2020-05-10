اختبار جديد يكشف فيروس كورونا في 15 دقيقة

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية عن منح تصريح لاختبارات ما يعرف بالمستضدات التي تكشف عن وجود فيروس كورونا من عدمه في 15 دقيقة.

وقالت إدارة الغذاء إن الاختبار يمكن أن يكتشف بسرعة شظايا بروتينات الفيروس في العينات من مسحات من داخل تجويف الأنف.

ويمكن أن تقوم اختبارات المستضدات هذه بتشخيص العدوى النشطة عن طريق الكشف عن الآثار السامة الأولى للفيروس، بدلا من البحث عن المادة الوراثية للفيروس أو الشفرة الجينية للفيروس نفسه.

ويعد اختبار المستضدات النوع الثالث من الاختبار الذي تجيزه إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

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أميركا تسمح بتوزيع عقار ريمديسيفير

وفي سياق متصل قالت وزارة الصحة الأميركية السبت إنها ستسمح لوزارات الصحة بالولايات بتوزيع عقار ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جلياد ساينسيز لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعهدت الشركة بتوفير زهاء 607 آلاف جرعة من العلاج خلال الأسابيع الستة المقبلة في الولايات المتحدة. وقالت الوزارة إنها ستتولى توزيع الجرعات على المستشفيات.

وأظهر العقار نتائج واعدة في مساعدة مرضى كوفيد-19. وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية منحت الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار مما مهد الطريق لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن العقار يساعد المرضى على التعافي في فترات أقل.