حصيلة جديدة.. أكثر من 280 ألف وفاة بكورونا في العالم

تسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 280 ألف شخص في العالم، حوالي 85% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس الأحد الساعة 16,35 ت غ استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم إحصاء 280.011 وفاة حتى الآن في العالم من أصل 4.052.677 إصابة، بينها 156.095 وفاة في أوروبا من أصل 1.730.916 إصابة، ما يجعل منها القارة الأكثر تضررا جراء الوباء.

وسجلت فرنسا وإسبانيا تراجعا في الإصابات بفيروس كورونا وكذلك في عدد الوفيات جراء الوباء، الأمر الذي يجعل من تخفيف الإجراءات والتدابير المتعلقة بالعزل أمرا حتميا، في حين ارتفع عدد الوفيات في بريطانيا بشكل معتدل.

وفي إيطاليا، قالت وكالة الحماية المدنية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا بلغ 165 حالة اليوم الأحد مقابل 194 في اليوم السابق مضيفة أن عدد الإصابات تراجع إلى 802 مقابل 1083 يوم السبت.

وذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ ظهوره في 21 فبراير/شباط بلغ 30560 شخصا وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وللمرة الأولى منذ مطلع مارس/آذار ينخفض عدد حالات الإصابة الجديدة دون الألف بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 219070 وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.