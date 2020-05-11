عمان تسجل 174 إصابة جديدة.. وحصيلة قطر 23623

أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر، اليوم الاثنين، تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 3573.

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كما أعلنت الوزارة تسجيل 94 حالة شفاء جديدة، ليصبح مجمل المتعافين 1211، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 17 حالة.

فيما أعلنت وزارة الصحة في قطر تسجيل 1103 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 23623.

كما أعلنت تعافي 87 شخصاً من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 2840 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، شفاء 577 حالة إصابة بفيروس ⁧‫كورونا المستجد‬⁩، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 5381 حالة، وارتفاع نسبة التعافي إلى 28.5% من الحالات.

كما أعلنت الوزارة ‏تسجيل 680 إصابة جديدة بالفيروس المستجد‬⁩، تتلقى جميعها الرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الدولة حتى الآن إلى 18878 حالة.

وأشارت إلى ‏وفاة 3 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بالوباء‬⁩، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بالإصابة بالفيروس، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 201 شخص.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تعافي 178 من فيروس كورونا وارتفاع إجمالي المتعافين إلى 2907.

فيما سجلت الوزارة 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 9286. كما ارتفع عدد الوفيات إلى 65 بعد تسجيل 7 وفيات في آخر 24 ساعة.

أما في البحرين، فقد أعلنت وزارة الصحةعلى تويتر تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا.