ارتفاع وفيات كورونا في العالم إلى أكثر من 290 ألفاً

تجاوزت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 290 ألف شخص على مستوى العالم، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" بالاستناد إلى مصادر رسمية حتى الساعة 22,00 ت غ الثلاثاء.

وبالإجمال تم تسجيل 290,477 حالة وفاة في العالم بينها 159,205 في أوروبا. وتتصدر الولايات المتحدة الدول الأكثر تضررا بعدد وفيات يبلغ 82,105، تليها بريطانيا بـ32,692 وإيطاليا بـ30,911 وفرنسا بـ26,991 وإسبانيا بـ26,920.

وأحصت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) التي انطلق منها الوباء في نهاية كانون الأول/ديسمبر رسميا 82,919 حالة (إصابة واحدة جديدة بين الاثنين والثلاثاء)، بينها 4,633 وفاة بينما تعافى 78,171 شخصا.

وحصيلة أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء بلغت 157,748 وفاة من أصل 1,770,167 حالة. وبلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 85,740 وفاة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 21,526 وفاة وآسيا 10,942 وفاة (307,696 حالة) والشرق الأوسط 7711 وفاة (233,522 حالة)، وإفريقيا 2330 وفاة (66,098 حالة) وأوقيانيا 125 وفاة (8,302 حالة).

تدني مستوى الإصابة

وفي إسبانيا، ذكرت وزارة الصحة الإسبانية، أن العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد انخفض الثلاثاء لأدنى مستوى له في أكثر من شهرين.

وقالت السلطات الصحية إن 594 حالة إصابة جديدة سُجلت الثلاثاء، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 228030. وارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس بواقع 176 حالة إلى 26920.

وأمرت الحكومة الإسبانية بوضع كل القادمين من الخارج قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وذلك اعتبارا من15 مايو/أيار في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاء في أمر رسمي نشر الثلاثاء إنه يتعين على كل الوافدين إلى البلاد البقاء في حجر صحي وعدم الخروج إلا لمحلات البقالة أو للذهاب إلى المراكز الطبية وفي حالة "الضرورة الملحة".

وتقرر تطبيق الحجر الصحي على كل الوافدين لإسبانيا من 15 إلى 24 مايو/أيار، وهو موعد انتهاء حالة الطوارئ.

وفيات ألمانيا في ارتفاع

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 933 إلى 170,508. وارتفع عدد الوفيات المسجلة 116 إلى 7533 وفاة، وفقا لبيانات المعهد.

إصابات كورونا في إيطاليا وفرنسا تعاود الارتفاع

وقالت وكالة الحماية المدنية، إن عدد حالات الوفاة في إيطاليا جراء مرض كوفيد-19 ارتفع 172 حالة الثلاثاء مقابل 179 حالة يوم الاثنين، ولكن الحصيلة اليومية لعدد حالات الإصابة الجديدة ارتفعت من 744 حالة، الاثنين، إلى 1402 حالة الثلاثاء.

ولكن هذه الزيادة في الحالات الجديدة تعود جزئيا إلى الإبلاغ متأخرا عن حالات الإصابة من منطقة لومبادري المتضررة بشدة والتي قالت إنها وجدت 419 حالة إصابة من الأسابيع السابقة لم يتم إدراجها.

وقالت الوكالة إن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ اكتشاف تفشي الفيروس في 21 فبراير/شباط يبلغ الآن 30911 حالة في ثالث أكبر عدد لحالات الوفاة من كورنا في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وعاودت حصيلة الوفيات اليومية بكوفيد-19 في فرنسا الارتفاع مساء الثلاثاء مع تسجيل 348 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين يتواصل تراجع عدد المصابين في وحدات العناية المركزة، وفق مديرية الصحة العامة الفرنسية.

وأعلنت المديرية أن الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في فرنسا بلغت 26991 حالة على الأقل، لكن الضغط على وحدات العناية المركزة في تراجع متواصل، وقد انخفض عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في هذه الوحدات إلى 2542 شخصا، أي أقل بـ170 مقارنة بالحصيلة المعلنة الاثنين.