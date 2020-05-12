إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع 933 إلى 170508

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 933 إلى 170508. وارتفع عدد الوفيات المسجلة 116 إلى 7533 وفاة، وفقا لبيانات المعهد.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بـ283,978 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس حتى الساعة 19,00 ت.غ الاثنين استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 4,148,350 إصابة في 195 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن عن تعافي 1,396,200 مصاب على الأقلّ.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات مع أكثر من 80 ألف وفاة من أصل 1,339,819 إصابة، في حين تعافى ما لا يقل عن 216,169 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة، تحتلّ بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 32,065 وفاة من بين 223,060 إصابة. وتليها إيطاليا مع 30,739 وفاة (219,814 إصابة). وتحلّ إسبانيا رابعةً مع 26,744 وفاة (227,436 إصابة)، ومن ثمّ فرنسا مع 26,643 وفاة (177,423 إصابة).

بين الدول الأكثر تضررا، سجلت بلجيكا أعلى نسبة وفيات مقارنة لعدد سكانها، بـ75 وفاة لكل 100 ألف ساكن، تليها إسبانيا (57) وإيطاليا (51) والمملكة المتحدة (47) وفرنسا (41).