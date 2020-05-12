السعودية: 1911 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع حالات التعافي لـ15257

كشف متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، عن تسجيل 2520 حالة تعافٍ جديدة ليرتفع حالات التعافي إلى 15257، كما تم تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس.

وأعلنت الوزارة، وفاة 9 حالات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 264، مشيرة إلى أن الأطفال لم تُسجل بينهم حالات حرجة أو وفيات، وأن ارتفاع نسبهم في الآونة الأخيرة دليل على نشاط مرتبط بالاجتماعات، أو نشاط مخالف لبعض التعليمات.

وقال المتحدث، إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 42925 حالة، بينها 27404 حالات نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة، منها 147 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

وكانت السعودية قد شهدت الاثنين تسجيل 1966 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق، مشيراً إلى أن 0.6% فقط نسبة الوفيات بالوباء.

هذا وسجلت الرياض 520 إصابة، ومكة المكرمة 343، والمدينة المنورة 257، وجدة 236.

وحذر العبد العالي في المؤتمر الصحافي الاثنين حول مستجدات الجائحة، من التجمعات العائلية، مشيرا إلى أن ارتفاع إصابات الأطفال والنساء بسببها.

كما أعلن تسجيل 9 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 255 شخصاً. فيما ذكر أنه تم تسجيل 1280 حالة تعاف جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 12737 حالة.

إلى ذلك، بلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السعودية 41014 حالة، بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 149 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

62 % انتشار الفيروس في جنسيات متعددة

كما أشار الدكتور محمد العبدالعالي، إلى أن 38% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 62% من الحالات.

وأكد أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة بكورونا 7% حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.