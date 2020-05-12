خبير أميركي يحذر من التسرع بإعادة فتح الاقتصاد

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times أن مسؤولا كبيرا بقطاع الصحة الأميركي سيدلي، اليوم الثلاثاء، بإفادة أمام مجلس الشيوخ الأميركي يحذر فيها من مخاطر إعادة فتح الاقتصاد قبل الأوان، ويقول إنها قد تؤدي لمعاناة ووفيات "بلا داع".

ونقلت الصحيفة عن الطبيب أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إذا تجاوزنا بنودا في الإرشادات لفتح أميركا مجددا فنحن نخاطر بحدوث موجات تفش متعددة في جميع أنحاء البلاد".

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وأضاف: "لن يؤدي ذلك إلى معاناة ووفيات بلا داع فحسب بل سيؤدي لانتكاسة في مساعينا لعودة الأمور لطبيعتها".

ونسبت الصحيفة إلى فاوتشي قوله في وقت متأخر أمس الاثنين إن خطر محاولة فتح الاقتصاد قبل الأوان هو الرسالة الأساسية التي يود أن يبلغها للجنة الصحة والتعليم والعمالة والمعاشات في مجلس الشيوخ خلال اجتماع اليوم الثلاثاء.

موضوع يهمك أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء تسجيل 10,899 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يجعل... روسيا تسجل نحو 11 ألف إصابة جديدة.. وتبدأ في تخفيف إجراءات العزل العرب و العالم

وسجلت الولايات المتحدة 830 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 80,352، وفق حصيلة لجامعة جونز هوبكنز حتى الساعة 00:30 غرينتش الثلاثاء.

ويلي هذا التعداد حصيلة الأحد التي بلغت 776 وفاة، وهو أدنى عدد وفيات في يوم واحد منذ مارس، لكن هذا التراجع لا يبدد المخاوف حول أعداد الوفيات التي تستمر في التصاعد في بعض الولايات مع تخفيف إجراءات الحظر.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور أن عدد الاصابات في الولايات المتحدة وصل إلى 1,346,723 حالة مؤكدة.

ويحاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاهدا تحريك عجلة الاقتصاد التي توقفت منذ أسابيع بسبب المرض، وذلك بتخفيف إجراءات العزل ورفع قيود الإغلاق تدريجيا، إلا أن هذه الخطوة اصطدمت بعراقيل عديدة.