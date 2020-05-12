كورونا يظهر بمنطقة أردنية جديدة.. ولبنان يقرر الإغلاق 4 أيام

في وقت تشهد فيه دول عربية شبه استقرار في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة يومياً، تعرف دول أخرى ما يشبه الموجة الثانية من العدوى بعد أن كانت أرقامها قد انحسرت في الأيام الماضية. أما وتيرة التعافي فتستمر بالارتفاع، بينما تشهد بعض الدول حالات وفاة بالفيروس.

سلطنة عُمان.. 148 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان اليوم الثلاثاء تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 3721.

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كما شهدت عُمان 1250 حالة شفاء لمصابين و17 حالة وفاة بكورونا.

فلسطين.. لا إصابات جديدة

من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية عدم سجيل أي إصابات جديدة بكورونا لليوم الخامس على التوالي بينما تم تسجيل 15 حالة شفاء جديدة.

وأشارت إلى أن الحصيلة الإجمالية للمتعافين في فلسطين ارتفعت إلى 382 حالة، فيما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.

الإمارات.. 783 إصابة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أنه تم تسجيل 631 حالة شفاء من الفيروس وحالتي وفاة بكورونا.

الجزائر.. تمديد الحجر الصحي لـ15 يوماً

في سياق آخر، قرر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، تمديد الحجر الصحي لمدة 15 يوماً إضافية، حيث سيمتد هذا القرار إلى غاية 31 مايو/أيار الجاري.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 وفيات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 515 حالة وفاة.

كما تم تسجيل 176 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر ما يرفع العدد الإجمالي إلى 6067.

وتماثلت 157 حالة جديدة للشفاء، ما يرفع إجمالي المتعافين من كورونا في الجزائر إلى 2998.

الكويت.. 194 متعافياً

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل 194 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في الكويت، ما يرفع عدد المتعافين إلى 3101.

وأضافت أنه تم تسجيل 991 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 10277حالة.

كما تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 75 حالة.

من جهته، أعلن وزير الصحة الكويتي، أنه سيتم إلزام المواطنين والمقيمين في البلاد بلبس الكمامات أو بتغطية الأنف بأي وسيلة كانت في جميع الأماكن العامة وذلك طوال فترة تواجدهم في تلك الأماكن مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كل شخص وآخر.

العراق.. حالتا وفاة

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، بالإضافة لـ113 حالة شفاء إضافية.

وبذك يصبح عدد الحالات في العراق 2913، بينها 112 وفاة، و1903 حالات شفاء من كورونا.

البحرين.. وفاة مواطن ثمانيني

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية على حسابها في موقع "تويتر" اليوم وفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر 80 عاما بسبب فيروس كورونا.

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات في البحرين بسبب فيروس كورونا إلى 9.

كما أكدت الوزارة تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و30 حالة شفاء.

الأردن.. 14 إصابة جديدة

وفي الأدرن، تم تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا في اليوم ليرتفع العدد الإجمالي إلى 576 حالة.

وتوزعت الحالات على النحو التالي: 5 مخالطين لسائق الشاحنة المصاب في المفرق، و3 حالات لطلاب قادمين من الولايات المتحدة ضمن الطلبة المحجورين في البحر الميت، و3 حالات في محافظة الزرقاء التي لم تسجل مسبقاً أية حالات، وجارٍ التقصي لمعرفة سبب نقل العدوى.

ولم يسجل أية حالة شفاء اليوم في الأردن، ليصبح عدد المتبقين في مستشفيات العزل 122 حالة.

قطر.. 1526 إصابة جديدة

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1526 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25149 حالة.

ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة بكورونا في قطر ليبقى العدد 14 حالة وفاة.

في المقابل تم تسجيل 179 حالف شفاء إضافية من كورونا، ليرتفع عدد المتعافي إلى 3019.

المغرب.. 6418 إصابة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 6418 حالة.

كما تم تسجيل 180 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2991.

ولم يتم تسجيل أي وفيات بكورونا في المغرب اليوم، ليستقر العدد عند 188 حالة وفاة.

لبنان.. 11 إصابة جديدة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 إصابة جديدة ليرتفع العدد التراكمي إلى 870 حالة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستقر عدد الوفيات على 26.

في سياق متصل، أصدر مجلس الوزراء اللبناني قراراً بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار/مايو، وحتى صباح الاثنين 18 أيار/مايو على أن يصدر وزير الداخلية بيانا بالإجراءات التي ستطبق والاستثناءات.

اليمن.. 9 إصابات جديدة

وفي اليمن، أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية العليا لمواجهة كورونا، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها حالة وفاة.

وأوضحت أن من ضمن هذه الحالات "أول حالة في محافظات أبين والمهرة وشبوة".

وبات العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في اليمن 65، منها 10 حالات وفاة.