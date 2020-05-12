194 متعافيا جديدا من كورونا بالكويت.. و783 إصابة بالإمارات

في وقت تشهد فيه دول عربية شبه استقرار في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة يومياً، تعرف دول أخرى ما يشبه الموجة الثانية من العدوى بعد أن كانت أرقامها قد انحسرت في الأيام الماضية. أما وتيرة التعافي فتستمر بالارتفاع، بينما تشهد بعض الدول حالات وفاة بالفيروس.

سلطنة عُمان.. 148 إصابة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان اليوم الثلاثاء تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 3721.

موضوع يهمك قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، إن مفهوم مناعة القطيع "خطير".وأوضح... الصحة العالمية: مناعة القطيع وحشية.. والبشر ليسوا قطعانا فيروس كورونا

كما شهدت عُمان 1250 حالة شفاء لمصابين و17 حالة وفاة بكورونا.

الإمارات.. 783 إصابة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضافت أنه تم تسجيل 631 حالة شفاء من الفيروس وحالتي وفاة بكورونا.

الكويت.. 194 حالة تعافي جديدة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 194 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في الكويت، ما يرفع عدد المتعافين إلى 3101.

البحرين.. وفاة مواطن ثمانيني

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية على حسابها في موقع "تويتر" اليوم وفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر 80 عاما بسبب فيروس كورونا.

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات في البحرين بسبب فيروس كورونا إلى 9.