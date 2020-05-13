ارتفاع وفيات كورونا اليومية بإيطاليا.. وفرنسا تتخطى عتبة الـ27 ألفاً

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 292 ألف شخص على الأقل في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، حسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" حتى الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسمياً أكثر من أربعة ملايين و272 ألفا و880 حالة إصابة في 195 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولاً عدة لا تجري فحوصاً لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر. وأُعلن تعافي مليون و462 ألف شخص على الأقل.

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء في بداية شباط/فبراير، أعلى حصيلة إجمالية للوفيات بلغت 82 ألفا و389 من مليون و370 ألفا و16 إصابة. وأعلِن تعافي 230 ألفا و287 شخصاً على الأقل.

كما أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 160 ألف وفاة في أوروبا، ثلاثة أرباعهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفق تعداد أعدّته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

وأحصت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) التي ظهر فيها الوباء في نهاية كانون الأول/ديسمبر 4633 وفاة و82 ألفا و926 إصابة (7 حالات بين الثلاثاء والأربعاء) بينما تعافى 78 ألفا و189.

ارتفاع عدد الوفيات اليومية في إيطاليا

من جهتها، قالت وكالة الحماية المدنية إن عدد حالات الوفاة في إيطاليا جراء مرض كوفيد-19 ارتفع 195 حالة اليوم الأربعاء مقابل 172 حالة أمس الثلاثاء، لكن الحصيلة اليومية لعدد حالات الإصابة الجديدة انخفضت إلى 888 حالة من 1402 حالة أمس.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ اكتشاف تفشي الفيروس في 21 فبراير/شباط يبلغ الآن 31106 حالات في ثالث أكبر عدد لحالات الوفاة من كورنا في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 222104، وهو خامس أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.

فرنسا.. 83 وفاة جديدة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم، تسجيل 83 وفاة جديدة بكوفيد-19 في البلاد، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى أكثر من 27 ألفاً.

في المقابل يواصل عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة التراجع، وفق بيان لمديرية الصحة العامة.

وأوقع كوفيد-19 في فرنسا 27074 وفاة منذ الأول من آذار/مارس، لكن الضغوط التي تواجهها طواقم العناية المركزة تشهد تراجعاً متواصلاً، وقد أصبح عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في هذه الوحدات 2428 شخصاً، وهي المرة الأولى منذ 24 آذار/مارس التي يتراجع فيها عددهم عن 2500.

حالات الوفاة في بريطانيا تتجاوز 33 ألفاً

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن 494 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات الناتجة عن إصابات مؤكدة بالفيروس إلى 33186.

والأرقام حتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش أمس الثلاثاء.

ارتفاع الوفيات في إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أن العدد اليومي للوفيات الجديدة بفيروس كورونا ارتفع اليوم إلى 184، من 176 أمس الثلاثاء.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض في إسبانيا 27104، في حين زاد إجمالي الإصابات إلى 228691 من 228030 في اليوم السابق.

ألمانيا.. 789 إصابة جديدة

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 798 ليصل إلى 171306.

كما أفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 101 ليصل إلى 7634.

أكبر حصيلة وفيات يومية في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 881 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة في أكبر حصيلة يومية منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19.

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وبلغت حصيلة الوفيات في البرازيل بذلك 12 ألفا و400 حالة. وسجلت أكبر حصيلة وفيات يومية سابقة في الثامن من أيار/مايو وبلغت 751 حالة.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة الجديدة في الساعات الـ24 الأخيرة 9258، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بذلك 177 ألفا و589 حسب الوزارة.

10 آلاف إصابة جديدة في روسيا

وفي روسيا، سجل اليوم الأربعاء 10028 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع الإجمالي في البلاد إلى 242271.

وقال مركز إدارة أزمة كورونا إن 96 مصابا توفوا الليلة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 2212.

ومنذ الثلاثاء، باتت روسيا ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات. لكن معدل الوفيات فيها يبقى منخفضا مقارنة مع دول أخرى.