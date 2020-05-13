الصين ستجري فحص كورونا لجميع سكان ووهان في 10 أيام

أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات الصينية تستعد لإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد على جميع سكان مدينة ووهان وسط الصين البالغ عددهم 11 مليون نسمة بعد زيادة طفيفة في عدد الإصابات.

وستُجرى الاختبارات في المنطقة التي كانت مركز تفشي الوباء العالمي على مدى 10 أيام. والهدف هو التعرف على من ربما قد يكونون حاملين للفيروس بعد تسجيل ست حالات جديدة.

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وأنهت ووهان فترة إغلاق لمدة 76 يومًا في وقت سابق من هذا الشهر، لكن السلطات تحذر باستمرار من احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابات.

وأحصت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) التي انطلق منها الوباء في نهاية كانون الأول/ديسمبر رسميا 82,919 حالة (إصابة واحدة جديدة بين الاثنين والثلاثاء)، بينها 4,633 وفاة بينما تعافى 78,171 شخصا.