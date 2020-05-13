دبي.. تخفيف جزئي على قيود الحركة

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إدخال بعض التعديلات الطفيفة على بروتوكولات التخفيف الجزئي على قيود الحركة في الإمارة اعتباراً من أمس (الثلاثاء).

وتشمل التعديلات، مع الحفاظ على كافة التدابير والإجراءات الوقائية المُعلنة، مراكز التسوق في دبي وأسلوب عمل متاجرها من ناحية السماح باسترجاع أو استبدال البضائع، وكذلك استخدام غرف القياس وفق ضوابط واشتراطات تضمن سلامة المتسوقين.

وتتضمن التعديلات كذلك فتح الحدائق العامة أمام الجمهور باشتراطات وقائية محددة، وعدم السماح بأية تجمعات لأكثر من 5 أفراد فيها، علاوة على السماح للفنادق بمعاودة فتح شواطئها الخاصة فقط أمام النزلاء، وفق اشتراطات وقائية صارمة، من أهمها التباعد المكاني بين الأشخاص.

موضوع يهمك أعلنت طيران الإمارات عن استئناف الرحلات العادية لـ9 مدن بدءا من 21 مايو.الوجهات هي: لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو... طيران الإمارات تستأنف الرحلات العادية لـ9 مدن في 21 مايو سياحة وسفر

وبالنسبة للمواصلات العامة، سيتم استئناف رحلات الترام، ووسائل النقل البحرية بما في ذلك فيري دبي والتاكسي المائي والعبرات التقليدية والمكيفة، ومركبات التأجير بنظام التنقل المشترك وفق الأوقات المحددة من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

إضافة إلى ذلك، سيُسمح بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في الأماكن المفتوحة فقط بحيث لا يتعدى عدد الأفراد خمسة، وتشمل ركوب الدراجات والرياضات المائية على أنواعها والقفز بالمظلات، مع الحفاظ الكامل على جميع التدابير الوقائية.

وشددت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي على ضرورة مواصلة اتباع وتطبيق كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المعلن عنها من جانب مختلف الجهات المعنية سواء المحلية أو الاتحادية، والتي يتوجب على الجميع اتباعها وتطبيقها بصورة دقيقة في كافة الأوقات بما يكفل تعزيز جهود الوقاية والتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره وصولاً للقضاء عليه.