ميركل: لا يمكن وقف كورونا.. وسنتعايش معه

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء، أنه "لا يمكننا وقف فيروس كورونا، ولكن علينا محاولة إبطاء انتشاره".

وأضافت ميركل: "نعيش مع كورونا، وسنبقى كذلك لفترة من الوقت".

ومن جانبه، قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الأربعاء، إن بلاده ستبدأ تخفيف بعض الضوابط الحدودية المفروضة لإبطاء انتشار فيروس كورونا اعتبارا من يوم السبت بهدف السماح بحرية السفر في أوروبا بدءا من 15 يونيو/حزيران.

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وأضاف زيهوفر أنه سيتم مد أجل تطبيق الضوابط الحدودية العامة المتفق عليها مع فرنسا وسويسرا والنمسا، والمقرر أن ينتهي العمل بها يوم 15 مايو/أيار، حتى 16 يونيو/حزيران، لكن سيُعاد فتح أكبر عدد ممكن من المعابر.



وتابع: "الهدف هو أننا نريد أن تكون هناك حرية في السفر في أوروبا اعتبارا من منتصف يونيو"، موضحا أن الضوابط قد تُفرض من جديد إذا حدثت حالات انتشار جديدة للفيروس.