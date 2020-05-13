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وضع معقد وخطر من تفش.. بؤرة "كورونية" جديدة بالصين

المصدر: دبي - العربية.نت، وكالات
من الصين
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ستفرض مدينة جيلين شمال شرقي الصين قيودا جديدة على السفر من أجل احتواء تفش جديد لفيروس كورونا، بعد الإبلاغ عن ست حالات إصابة جديدة يوم الثلاثاء.

وبرزت جيلين كبؤرة محتملة لموجة جديدة من الإصابات واضطرت مدينة شولان المجاورة لتعديل مستوى الخطر إلى "مرتفع" من "متوسط" في نهاية الأسبوع.

الصين - فرانس برس الصين - فرانس برس

وقالت جاي دونغ بينغ نائبة رئيس بلدية جيلين "إن وضع كوفيد-19 الحالي معقد للغاية ...وهناك خطر كبير من أن ينتشر الفيروس على نطاق أكبر".

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "من أجل وقف انتشار الوباء، قررنا تنفيذ إجراءات الاحتواء في منطقة جيلين الحضرية".
وقالت لجنة الصحة الوطنية في إشعار اليوم الأربعاء إن خمسة من الإصابات الست الجديدة أمكن ربطها مباشرة بحالة مؤكدة في شولان.

الصين- كورونا الصين- كورونا

وقالت سلطات الصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 12 مايو مقابل حالة واحدة قبلها بيوم.

كلمات دالّة

#الصين, #كورونا
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