حالات كورونا قادمة من الخارج بالأردن.. وتونس تخفف حظر التجول

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 582 حالة.

من جهتها، قررت تونس تقليص ساعات حظر التجوال بدايةً من اليوم وحتى إشعار آخر ، ليصبح من الساعة الحادية عشرة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة صباحاً، وذلك بعد احتواء تفشي الوباء.

أما في الجزائر، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6253 حالة.

كما سجّلت وزارة الصحة الجزائرية 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 522.

في المقابل، تماثلت 60 حالة للشفاء من كورونا في الجزائر، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 3058 حالة.

أفادت وكالة أنباء الإمارات على تويتر تسجيل 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما تم تسجيل 3 وفيات جديدة.

وفي وقت سابق من اليوم، كانت وزارة الصحة العامة القطرية قد أعلنت تسجيل 1390 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج في قطر وصل إلى 23.382 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 26.539 حالة.

ولفتت إلى تماثل نحو 124 حالة للشفاء من الفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 3143 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية، أنها لم تسجل أي حالة وفاة واحدة في الـ24 ساعة الماضية، ليستقر عدد وفيات الفيروس حتى الآن عند 14 حالة.

اليمن: 5 حالات جديدة

وأفاد الحساب الرسمي للجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن لمواجهة كورونا على تويتر تسجيل 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا بينهم حالتا وفاة كما أفاد بتسجيل أول إصابة بالفيروس في مأرب ليصبح إجمالي الحالات المصابة 70 بينها 12 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 4019.

وفي تونس، أعلنت السلطات عدم تسجيل أي إصابات بالفيروس لليوم الثالث على التوالي مشيرة إلى تسجيل 740 حالة شفاء.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن وزارة الصحة، تسجيل 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي 11028، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي 82.

جرس إنذار خطير

وفي العراق، نقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام عن رئيس خلية الأزمة النيابية حسن الكعبي قوله إن الموقف الوبائي الأخير جرس إنذار خطير ينذر بكارثة بشرية في بغداد.

ودعا الكعبي الجهات المختصة إلى محاسبة المخالفين لقوانين الحظر وتكثيف عمليات المسح الوبائي الميداني في المناطق الموبوءة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الأربعاء، تسجيل 3 وفيات و119 إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ ظهور الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان، إن الإصابات الجديدة توزعت على بغداد والبصرة والمثنى وديالى ونينوى فيما بلغت حالات الشفاء 63 حالة.

أما بشأن الوفيات الثلاث، فقالت الوزارة إن حالة واحدة في بغداد/ الرصافة، وحالتين في مدينة الطب.

ونوهت بأن مجموع الإصابات وصل إلى 3032، ومجموع الوفيات 115، ومجموع حالات الشفاء 1966، والراقدين الكلي 951.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة البحرينية على تويتر عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما أعلنت عن تسجيل وفاة جديدة فقط بالفيروس.