أعراض جلدية نادرة لفيروس كورونا.. قدم كوفيد

ينظر أطباء الجلدية بقلق إلى الكثير من أصابع القدم - سواء عن طريق الصور عبر البريد الإلكتروني أو مقاطع مصورة - مع تزايد المخاوف من أن بعض الأشخاص قد تظهر عليهم أعراض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في مكان غير معتاد.

توقعت أستير فريمان، طبيبة الأمراض الجلدية في بوسطن، أن ترى شكاوى جلدية مع انتشار الوباء، تشمل أنواعا مختلفة من الطفح الجلدي تكون غالبا مرتبطة بأمراض فيروسية.

وتدير فريمان من بوسطن سجلاً دوليًا لكوفيد 19، بحيث يستطيع الأطباء الإبلاغ عن حالات أعراض جلدية محتملة مرتبطة بالفيروسات. ومن بين 500 تقرير منذ أواخر مارس/آذار، أورد نصفها بقعا تشبه بثور القدمين، على حد قولها.

وقالت فريمان من مستشفى ماساتشوستس العام، التي شاهدت عبر التطبيب عن بعد، عددًا أكبر من أصابع القدم في الأسابيع القليلة الماضية أكثر من حياتها المهنية كلها: "لم أكن أتوقع أن تكون هذه أصابع القدمين".

ويُطلق على هذه الأعراض "أصابع كوفيد 19، حيث تعاني الأصابع من تورم أحمر مؤلم ومثير للحكة في بعض الأحيان وتشبه الأعراض داء الكلب، وهو أمر يراه الأطباء عادة على أقدام وأيدي الأشخاص الذين قضوا وقتًا طويلاً في الهواء الطلق في البرد.

وقالت الأكاديمية الأميركية لطب الأمراض الجلدية: "لا تتسابق إلى غرفة الطوارئ إذا كانت أصابع القدم هي مصدر القلق الوحيد".

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت الأكاديمية نصيحة بأن فحص الطب عن بعد هو الخطوة الأولى للأشخاص الذين يتساءلون عما إذا كان لديهم "أصابع قدم كوفيد 19"وليس لديهم سبب آخر للرعاية العاجلة. يجب على الأطباء بعد ذلك أن يقرروا ما إذا كان يجب على المريض البقاء في عزلة منزلية أو الخضوع للفحص.

أكثر أعراض فيروس كورونا المستجد شيوعًا هي الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس، لكن بعض الأشخاص قد يكونون مصابون بكوفيد 19 دون أن تظهر عليهم أي أعراض. ولكن مع استمرار انتشار هذا الفيروس المحير، يتم الإبلاغ عن أعراض أقل شيوعًا بما في ذلك فقدان التذوق والقيء والإسهال، وبشكل متزايد، مع مجموعة متنوعة من مشاكل الجلد.

في أحد التقارير، قام أطباء الجلد بتقييم 88 مريضًا يعانون من مرض كوفيد 19 في مستشفى إيطالي ووجدوا أن 1 من كل 5 يعانون من نوع من أعراض الجلد، معظمهم بالطفح الجلدي الأحمر فوق الجذع.

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وفي تقرير آخر، أفاد الأطباء الإسبان بوجود نحو 375 مريضًا مصابًا بالفيروس مع مجموعة من الشكاوى الجلدية.

صور أصابع القدم الحمراء والطفح الجلدي على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات دردشة الأطباء، مكنت بالفعل أطباء الجلد من التعرف السريع على العلامات المرضية.