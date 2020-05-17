ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 174355

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد زاد 583 حالة إلى 174355. وزاد عدد الوفيات 33 حالة إلى 7914.

ووفقا لحصيلة وضعتها وكالة "فرانس برس" حتى الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، السبت، استنادا إلى مصادر رسمية، تسببت الجائحة بوفاة 309,296 شخصا في العالم منذ ظهورها في ديسمبر في الصين.

كما سُجّلت رسميّاً أكثر من 4 ملايين و588 ألفا و360 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19.

غير أن هذه الأرقام لا تعكس إلا جزءاً من عدد الإصابات الفعلي، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلا للحالات التي تتطلب نقل أصحابها إلى المستشفى.