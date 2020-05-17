حالة نادرة.. ولادة رضيع مصاب بكورونا في روسيا

ولد رضيع مصاب بفيروس كورونا المستجد كانت والدته مصابة بالمرض في أوسيتيا الشمالية بالقوقاز الروسي، وفق ما أعلنت السلطات الصحية، الأحد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإقليمية لوكالة تاس الروسية الرسمية إن "حاملا أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وانتقلت العدوى إلى رضيعها".

وأضاف أنهما "موجودان الآن في المنزل، وحالتهما جيدة".

وسبق أن ولد منتصف نيسان/إبريل رضيع مصاب بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا في البيرو، وأكدت السلطات حينها أنها "ثاني حالة" من هذا النوع في العالم.

وولد الرضيع في أوسيتيا الشمالية بمستشفى وسط مدينة بيسلان، وتحمل 17 من بين 35 امرأة حاملا في هذه المؤسسة فيروس كورونا، وفق ما نقل تلفزيون محلي عن مسؤول قسم التوليد، حسن تاغاييف.

وشهدت مدينة بيسلان عام 2004 عملية احتجاز رهائن من طرف مجموعة مسلحة يتحدر أعضاؤها من الشيشان وإنغوشيا. واُحتجزت أكثر من 1100 رهينة مدة ثلاثة أيام في مبنى مفخّخ بالمتفجرات.

وعندما اقتحمت قوات الأمن الموقع، قتل 300 مدني بينهم 186 طفلا.

وروسيا هي ثاني أكثر الدول تضررا في العالم، بعد الولايات المتحدة، من ناحية عدد الإصابات بالفيروس، بتسجيلها 281752 إصابة بينها 2631 وفاة.

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ويشكك البعض في مصداقية الأرقام الرسمية، ويتهمون روسيا بعدم إعلان العدد الحقيقي للضحايا والمصابين.

وترفض السلطات هذا التشكيك، مؤكدة أنها لا تحصي سوى الوفيات التي يكون كوفيد-19 سببها الأساسي، في حين يقول المنتقدون إن أغلب المتوفين مصابون بالفيروس.

وتقول السلطات أيضا إن الوباء وصل بشكل متأخر للبلاد، ما سمح بتجهيز المستشفيات ووضع سياسة فحص مكثّف.