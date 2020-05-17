183 إصابة جديدة بكورونا بالبحرين.. و581 متعافيا بالإمارات

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر اليوم الأحد تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 7019 حالة.

كما تم تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر ليصل إجمالي الوفيات إلى 548.

أما عدد المتعافين من كورونا في الجزائر فبلغ 3507 متعافين، بعد تسجيل 98 حالة شفاء جديدة.

12 حالة تعاف في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأحد تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنها سجلت 12 حالة تعاف من كورونا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 2774. أما عدد الوفيات بكورونا في البحرين فاستقر عند 12 حالة.

1632 إصابة جديدة في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية على تويتر، اليوم الأحد، عن تسجيل 1632 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 32604.

كما تم تسجيل 582 حالة شفاء جديدة من كورونا في قطر، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 4370.

وأكدت وزارة الصحة القطرية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بكورونا، ليبقى العدد عند 15 حالة وفاة.

581 متعافياً في الإمارات

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة.

وأضافت أنه تم تسجيل تعافي 581 شخصاً من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 8512.

157 إصابة جديدة في عُمان

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العمانية عن وفاة جديدة لمقيم مصاب بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات إلى 22.

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كما سجلت سلطنة عُمان 157 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الإجمالي إلى 5186.

وذكّرت وزارة الصحة العمانية أن 1465 مصاباً بكورونا تماثلوا للشفاء في المجمل.

9 إصابات في لبنان

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 911 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم في المجمل تسجيل 247 حالة شفاء من كورونا في لبنان و26 حالة وفاة، حيث لم يتم رصد أي وفيات في الـ24 ساعة الماضية.

6 إصابات جديدة في الأردن

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 613 حالة.

250 متعافيا في الكويت

من جهتها، أفادت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 14850.

كما تم تسجيل تعافي 250 مريضاً من كورونا في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 4093.

في المقابل تم تسجيل 5 حالات وفاة بكورونا في الكويت، ما يرفع عدد الوفيات في الكويت إلى 112.

129 إصابة جديدة في المغرب

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6870.

كما سجل المغرب 173 حالة تعاف جديدة من كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3660.

ولم يسجل المغرب أي وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليبقى المستوى عند 192 حالة وفاة.

451 متعافيا في فلسطين

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة تسجيل 7 حالات شفاء، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 452.

وأضافت أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 560 إصابة بعد تسجيل 5 حالات جديدة.

حالتا وفاة في العراق

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، بالإضافة لـ92 حالة شفاء.

وبذلك يرتفع مجموع الإصابات في العراق إلى 3404، و2218 حالة شفاء و123 وفاة.

7 إصابات في مناطق النظام السوري

وفي سوريا، أفادت وكالة أنباء النظام بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 58 إصابة.