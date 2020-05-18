الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات الذين لهم أقارب في البلاد

قالت وكالة أنباء الإمارات، مساء الاثنين، إن الحكومة ترحب بعودة الحاملين لإقامة سارية ولهم أقارب داخل البلاد اعتبارا من أول يونيو.

وقبيل ذلك، أعلنت السلطات الإماراتية تمديد حظر التجول ليلاً بواقع ساعتين، بدءاً من بعد غد الأربعاء.

وتم تعديل مواعيد "برنامج التعقيم الوطني" في الإمارات ليصبح من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، وذلك اعتباراً من مساء يوم الأربعاء 27 رمضان وحتى إشعار آخر.

وأكد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" أنه سيتم الاستمرار في نفس الإجراءات القائمة في الإمارات لمواجهة كورونا، حيث لن يتم فرض إغلاق تام في أيام عيد الفطر.

في سياق متصل، تم إجراء 37844 فحصا إضافيا لكورونا في الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم تسجيل 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1065 حالة تعاف جديدة و4 وفيات.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة في الإمارات حتى الاثنين إلى 24190 حالة. وكذلك ‏ارتفعت حالات الشفاء إلى 9577 حالة. أما الوفيات فبلغت 224 حالة.

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من جهتها، قالت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات خلال الإحاطة الإعلامية الدورية: "نرى زيادة يومية في حالات الإصابة بسبب سلوكيات غير مسؤولة من البعض، وهي قلة قليلة غير واعية بتبعات عدم الالتزام بالإرشادات الصحية".

‏وأوضحت أن "اتساع دائرة الإصابات لا تتطلب أكثر من مخالفات معدودة من شخص أو اثنين، لتصاب عائلات بالكامل بفيروس كورونا".

من جهته قال سالم الزعابي، القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، إنه سيتم إحالة المخالفين للإجراءات المفروضة لمنع تفشي كورونا إلى النيابة العامة عند تكرار ارتكاب أي من المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بتعليمات الحجر للمرة الثانية وتقديمهم للمحاكمة الجزائية، والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‏وأضاف الزعابي أنه "سيتم نشر صور وأسماء المخالفين بالصحف ووسائل الإعلام بناء على قرار من النائب العام إذا رأی مقتضى لذلك".