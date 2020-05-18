الرئيس الصيني: تعاملنا بشفافية منذ اكتشاف كورونا ونؤيد فتح تحقيق

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الاثنين، أن بلاده "تعاملت بشفافية من لحظة اكتشاف فيروس كورونا".

وجاءت كلمة الرئيس الصيني في الحفل الافتتاحي للجلسة الـ73 لجمعية الصحة العالمية عبر الفيديو، بناء على دعوة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وقال بينغ إن "منظمة الصحة العالمية يجب أن تقود أي مراجعة حول فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن بكين تؤيد فتح تحقيق ولكن "بعد السيطرة على الوباء".

وأكد الرئيس الصيني أن أي لقاح تطوره بلاده لوباء كوفيد-19سيكون "للمصلحة العالمية العامة"

ودعا إلى "تضامن دولي" في مواجهة جائحة كورونا.

وحث بينغ على "توفير التكنولوجيا والمساعدات الطبية للدول الإفريقية" في مواجهة فيروس كورونا.

كما تعهدت الصين خلال الجلسة بتقديم ملياري دولار لمكافحة كورونا عالمياً على مدى عامين.

موضوع يهمك واحدة من الجرائم الغريبة، ذهبت ضحيتها فجر يوم الجمعة الماضي، بطلة بالمصارعة الحرة، عربية الأصل، مع ترجيح كبير أن أصلها... بطلة مصارعة أصلها عربي وجدوها قتيلة في فندق بأقصى الأرض الأخيرة

وفي تصريحات تدل على أن العلاقات بين أميركا والصين قد تذهب في طريق اللاعودة، صرح بيتر نافارو، المستشار التجاري بالبيت الأبيض، خلال مقابلة بثت على "WSJ at Large" التابعة لشبكة Fox Business Network، بأن الصين سمحت عن عمد بانتشار فيروس كورونا التاجي في بقية العالم، وحمت بكين وشنغهاي، وأن الفيروس "كان يمكن احتواؤه في ووهان".

ومن جانبها، نفت الصين جملة وتفصيلا تلك الاتهامات، واعتبرت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحاول أن تلقي بمسؤولياتها في مواجهة الفيروس على بكين.