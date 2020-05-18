182 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر.. و16 في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاثنين تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7201 حالة.

كما تم تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في الجزائر إلى 555.

وفي الأردن، أعلن وزير الصحة اليوم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وفيما يخص حالات الشفاء، خرجت 5 حالات من مستشفيات العزل اليوم، ليتبقى قيد العلاج 140 حالة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 565 حالة.

في سياق آخر، أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الاثنين، البدء بالحظر المناطقي لأسبوعين، الأربعاء المقبل، في سياق مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وحسب وكالة الأنباء العراقية على "تليغرام"، قال الوزير إن المناطق المشمولة بالحظر المناطقي هي: مدينة الصدر والحبيبية والكمالية والشعلة والعامرية.

وأكد أن إجراءات مشددة ستتخذ في المناطق المشمولة بالحظر المناطقي.

وكشفت وزارة الصحة العراقية على فيسبوك، الاثنين، عن 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 3554.، فضلا عن 4 وفيات جديدة وبلغ إجمالي الوفيات 127.

إصابات في لبنان والكويت وقطر والمغرب والسودان

هذا ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزارة الصحة، الاثنين، رصد 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووصل الإجمالي إلى 931.

وفي الكويت، كشفت وزارة الصحة على "تويتر" 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 15691، فضلا عن 6 وفيات جديدة وبلغ الإجمالي 118.

كما شهدت قطر، الاثنين، 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 33969، بحسب وزارة الصحة القطرية على "تويتر".

وفي تطور آخر، نقلت وكالة الأنباء المغربية على "تويتر" عن وزارة الصحة رصد 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبلغ الإجمالي 6930، مع تسجيل 72 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 3732.

ومن ناحية أخرى، سجّل السودان 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، وفقًا لتقرير الوبائيات الصادر مساء السبت.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السودان إلى2591 حالة متضمّنة 105 وفيات، فيما تم تسجيل تعافي 247 حالة.

تراجع ملحوظ في البحرين

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 12 حالة.

وسجلت المنامة 195 حالة تعافٍ، وأكدت الوزارة تراجع معدلات الإصابات اليومية المرصودة.

وشهدت البحرين أسبوعا حقق أرقاما قياسية في عدد الإصابات وعدد الوفيات، ما اضطر الجهات الرسمية إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج.

وفاتان جديدتان في عُمان

وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة العمانية على "تويتر" تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 25.

كما أكدت الوزارة تسجيل 193 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 5379 إصابة.

وفي وقت لاحق الاثنين، بثت وكالة الأنباء العمانية على "تويتر" قرارا بحظر التجمعات المرتبطة بالعيد بمختلف انواعها.

وتقرر تكليف الشرطة العمانية بمراقبة التزام الأفراد والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة بالقرارات التي تصدرها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت حكومة عُمان إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية مع ضرورة الالتزام بالضوابط الوقائية، مع إلزام الحميع بارتداء الكمامات في الأماكن العامة وجميع مواقع الأنشطة التجارية والصناعية.

تعزيز الإجراءات في موريتانيا

من جانبها، قررت الحكومة الموريتانية تعزيز إجراءات عزل العاصمة نواكشوط، بعد ظهور قرابة 50 إصابة بفيروس كورونا في المدينة خلال الأيام الأخيرة. وأسندت مهمة تنفيذ القرار إلى الجيش الذي دخل معركة التصدي للوباء.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنها شرعت في استخدام الفحص السريع لتشخيص المصابين بفيروس كورونا، في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن البلاد دخلت مرحلة تفشي الوباء، بعد وصول عدد الإصابات في البلد إلى 62 إصابة مؤكدة.

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وأودى فيروس كورونا على الأقل بـ313 ألفا و611 شخصاً حول العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، الأحد، استناداً إلى مصادر رسميّة.

موضوع يهمك أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 315270 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق... أدنى حصيلة وفيات بكورونا في إسبانيا وإيطاليا منذ شهرين فيروس كورونا

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 4 ملايين و680 ألفا و700 إصابة في 196 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر. وبين هذه الحالات، بات مليون و670 ألفا ومئة شخص في عداد المتعافين.

ومنذ الإحصاء الذي أُجري، السبت، الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، تمّ تسجيل 4315 وفاة و91,849 إصابة جديدة في العالم.