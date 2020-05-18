تسجيل 302 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات بالسودان

سجّل السودان 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، و8 وفيات، وفقًا لتقرير الوبائيات الصادر مساء السبت.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السودان إلى2591، حالة متضمّنة105 وفاة، فيما تم تسجيل تعافى247 حالة.

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وأودى فيروس كورونا على الأقل بـ313 ألفا و611 شخصاً حول العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" الساعة 19:00 غرينتش الأحد استناداً إلى مصادر رسميّة.

موضوع يهمك أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، أن ألمانيا سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا لتصل حالات الإصابة... لا وفيات بكورونا في ألمانيا.. وإيطاليا تتحرر من الإغلاق فيروس كورونا

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 4 ملايين و680 ألفا و700 إصابة في 196 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر. وبين هذه الحالات، بات مليون و670 ألفا ومئة شخص في عداد المتعافين.

ومنذ الإحصاء الذي أُجري السبت الساعة 19:00 غرينتش، تمّ تسجيل 4315 وفاة و91,849 إصابة جديدة في العالم.