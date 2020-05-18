رئيس وزراء روسيا: أوقفنا تمدد كورونا والوضع معقد

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن بلاده، الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، نجحت في "وقف تمدد" الوباء، ولكنه اعتبر أن الوضع "معقد".

وقال ميشوستين، المصاب بوباء كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، خلال اجتماع حكومي بث على التلفزيون، إن "الوضع المرتبط بفيروس كورونا في البلاد لا يزال معقداً لكننا نلحظ في الوقت نفسه أننا نجحنا في وقف تمدد المرض".

وأضاف المسؤول، الذي لم يعلن شفاؤه بعد من المرض رغم أنه عاود الظهور على شاشات التلفزيون الأسبوع الماضي: "مع كل الحذر، الديناميكية إيجابية".

وكان رئيس الوزراء الروسي قد أدخل إلى المستشفى في 30 نيسان/ابريل.

وكشف من جانب آخر أن عددا متزايدا من الأشخاص يتماثلون إلى الشفاء و"يمكنهم الخروج من المستشفيات".

وقال إن ذلك نتيجة جهود تبذلها روسيا منذ شهرين لا سيما "العزل المشدد للسكان" الذي أمرت به في نهاية آذار/مارس وبدأ يخفف في بعض المناطق الأقل تضررا بالوباء في 12 أيار/مايو.

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وبحسب الأرقام الرسمية، فإن 8926 حالة جديدة أحصيت في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 290 ألفا و678، فيما يبلغ عدد الوفيات 2722. وهو عدد الحالات الجديدة الأدنى منذ 1 أيار/مايو.

وكانت الوكالة الصحية الروسية روسبوترينادزور أعلنت، الأحد، أن "الوضع يستقر في مختلف أنحاء البلاد" فيما شهد النصف الأول من شهر أيار/مايو عشرة آلاف إصابة جديدة يوميا.

وعزت روسيا هذا الارتفاع إلى عدد الفحوصات التي تجريها معتبرة أنه لا يشكل تسارعا لانتشار الفيروس.

لكن هناك جهات تشكك في حصيلة الوفيات الرسمية متهمة روسيا بالإعلان عن أعداد أقل من تلك الحقيقية.