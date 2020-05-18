أدنى حصيلة وفيات بكورونا في إسبانيا وإيطاليا منذ شهرين

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 315270 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد أعدته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.

وسُجلت رسمياً أكثر من 4.727.220 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأعداد إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولاً عدة لا تجري فحوصاً لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 1.700.000 مصاب على الأقل.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير الماضي، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 89564 وفاة من أصل 1.486.742 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 272265 شخصاً.

وبعد الولايات المتحدة، تحتل بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 34636 وفاة من بين 243303 إصابة. وتليها إيطاليا، فيما تحل فرنسا رابعةً، ومن ثم إسبانيا.

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) عن 82954 إصابة (7 إصابات جديدة بين الأحد والاثنين) بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78238 شخصاً.

حصيلة وفيات إيطاليا دون المئة

من جهتها، أفادت مصادر رسمية أن الحصيلة اليومية للوفيات بوباء كوفيد-19 في إيطاليا تراجعت اليوم الاثنين إلى 100 للمرة الأولى منذ شهرين.

وقال الدفاع المدني الايطالي إن 99 مصاباً توفوا في الساعات الـ24 الأخيرة، في حصيلة هي الأدنى منذ التاسع من آذار/مارس (97 وفاة) فيما كانت البلاد تشهد إغلاقاً شاملاً لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. وكان عدد المتوفين بكورونا في إيطاليا أمس الأحد 145.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالوباء في إيطاليا بلغ 32007 أشخاص وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

في المقابل زادت حالات الإصابة الجديدة 451 حالة فقط مقابل 675 حالة يوم الأحد في أدنى رقم منذ الثاني من مارس/آذار.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ تفشي الفيروس 225886 شخصا وهو سادس أكبر معدل في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.



59 وفاة في إسبانيا

من جهتها، قالت الحكومة الإسبانية اليوم الاثنين إنها سجلت 59 وفاة بفيروس كورونا اليوم الاثنين وذلك في أدنى حصيلة خلال شهرين.

وذكرت أرقام وزارة الصحة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 27709 بينما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 231606 حالات اليوم الاثنين، مقابل 231350 في اليوم السابق.

وتراجعت الوفيات في إسبانيا دون ا لـ100لليوم الثاني على التوالي.

أقل من 2000 مصاب في الإنعاش في فرنسا

من جهتها، أحصت فرنسا 131 وفاة إضافية بوباء كوفيد-19 في الساعات الـ24 الأخيرة، لكن عدد المصابين في أقسام الإنعاش يواصل تراجعه وبات أدنى من 2000 للمرة الأولى منذ 22 آذار/مارس الماضي، وفق الحصيلة اليومية الاثنين للإدارة العامة للصحة.

وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية منذ الأول من آذار/مارس 28 ألفا و239 مصاباً.

وفي أقاسم الإنعاش في مستشفيات فرنسا الآن 1998 مصاباً، أي أقل بـ89 خالة من الأمس.

إصابات كورونا تتخطى 150 ألفا في تركيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في تركيا ارتفع إلى 150593 اليوم الاثنين، مع تشخيص إصابة 1158 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبدأت تركيا، التي تحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث عدد حالات الإصابة، في اتخاذ خطوات لتخفيف إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا. وانخفض عدد الحالات اليومية من ذروته في أبريل/نيسان الماضي.

وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب المرض بلغ 4171، بعد تسجيل 31 حالة اليوم، بينما تعافى 111577 شخصا.

342 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الاثنين، أن ألمانيا سجلت 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 174697. وزاد عدد الوفيات 21 حالة إلى 7935.

إصابات روسيا تحافظ على مستوى ما دون الـ10 آلاف

يأتي ذلك فيما أبلغت روسيا اليوم عن 8926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد الحالات هناك إلى 290678.

وجاءت الزيادة اليومية في الحالات أقل من 10 آلاف لليوم الثالث على التوالي، وهو رقم تجاوزته الإصابات اليومية معظم شهر مايو/أيار.

وقال مركز إدارة مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 91 توفوا ليرتفع عدد الوفيات إلى 2722.

إيطاليا ترفع الإغلاق

وفي إيطاليا، أعلن الدفاع المدني، مساء الأحد، أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 145 شخصا في خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد يومي منذ بدء الحجْر في 9 آذار/مارس.

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وسيُعاد الاثنين فتح معظم الشركات والمتاجر في البلاد، بما في ذلك المطاعم والحانات والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر ومتاجر البيع بالتجزئة.

وسيُسمح بفتح صالات الرياضة والمسابح ودور السينما والمسارح في 25 أيار/مايو.

غير أن السلطات حذرت من أن الفيروس يواصل انتشاره، داعية إلى التزام توجيهات التباعد الاجتماعي. وأعلنت الحكومة أنها تحتفظ بحق فرض قيود إضافية إذا عاودت حالات الإصابة بالفيروس الارتفاع. وفي 27 آذار/مارس، سجلت إيطاليا أكبر عدد يومي من الوفيات المرتبطة بكورونا، بلغ 969 وفاة.