عشية فتح البلاد..  إيطاليا تسجل أدنى عدد وفيات بكورونا

أعلن الدفاع المدني الإيطالي مساء الأحد، أن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 145 شخصا في إيطاليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أدنى عدد يومي منذ بدء الحجْر في 9 آذار/مارس.

وسيُعاد الإثنين فتح معظم الشركات والمتاجر في البلاد، بما في ذلك المطاعم والحانات والمقاهي وصالونات تصفيف الشعر ومتاجر البيع بالتجزئة.

وسيُسمح بفتح صالات الرياضة والمسابح ودور السينما والمسارح في 25 أيار/مايو.

موضوع يهمك تلقى الفنان المصري عادل إمام، المعروف بلقب "الزعيم" هدايا بالعشرات لمناسبة عيد ميلاده الثمانين اليوم الأحد، فقد ولد في... أحباء "الزعيم" أهدوه هذه الأغنية بعيد ميلاده الثمانين ثقافة وفن

غير أن السلطات حذرت من أن الفيروس يواصل انتشاره، داعية إلى التزام توجيهات التباعد الاجتماعي.

وأعلنت الحكومة أنها تحتفظ بحق فرض قيود إضافية إذا عاودت حالات الإصابة بالفيروس الارتفاع.

في 27 آذار/مارس، سجلت إيطاليا أكبر عدد يومي من الوفيات المرتبطة بكورونا، بلغ 969 وفاة.