كورونا ينتشر بين موظفي المسالخ في أوروبا.. وهذه الأسباب

رصدت السلطات الصحية إصابة أكثر من 90 موظفاً في مسلخ في شمال غرب ألمانيا بفيروس كورونا، وهو أحدث مثال في هذا القطاع الذي تستعد برلين لتنظيمه بشكل أكثر صرامة.

وتعود هذه الإصابات الجديدة إلى "92 موظفاً" في "مصنع لتقطيع" اللحوم في ديسن في ولاية ساكسونيا السفلى، وفق ما أوضحت السلطات المحلية اليوم الاثنين.

وأضافت أنه تم تعليق الإنتاج في المسلخ و"وضع المصابين في الحجر الصحي إلى جانب كل من خالطهم".

وقد أجريت الاختبارات بعد ارتفاع معدلات الإصابة في قطاع اللحوم في كل أنحاء ألمانيا.

ففي بداية أيار/مايو، ثبتت إصابة 183 شخصاً من عمّال المسالخ بوباء كوفيد 19 في كوسفلد في شمال الراين وستفاليا.

وفي نيسان/إبريل أصيب 300 موظف، من ضمنهم 200 مواطن روماني، في مسلخ في منطقة راينلاند بالاتينات (غرب).

وبحسب وكالة "فرانس برس"، يعمل موظفو المسالخ بألمانيا في ظروف عمل سيئة، فضلاً عن اللجوء الهائل إلى شركات أجنبية لتوظيف عمال الأمر الذي يساهم في "عدم القدرة على تحميل المسؤولية" لقطاع المسالخ، وفقاً للاتحاد الألماني للغذاء.

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وتوظف هذه المسالخ العديد من العمال من أوروبا الشرقية الذين يعيشون ويعملون في ظروف صحية غير سليمة.

وسيقدم وزير العمل الألماني هوبيرتوس هيل لمجلس الوزراء اليوم مقترحات لتدابير بهدف تحسين ظروف العمل في تلك المؤسسات وتنظيمها.

وانتشار فيروس كورونا بين عمّال المسالخ لا ينحصر على ألمانيا، حيث تم رصد هذه الظاهرة أيضاً في الولايات المتحدة وفي فرنسا.

وقد تم مؤخراً رصد 34 حالة إصابة بفيروس كورونا في أحد المسالخ الفرنسية، حيث يعمل 400 موظف، وانتشر الوباء خصوصاً بين العاملين في قسم تقطيع اللحوم.

وتوزع إدارات المسالخ الكمامات والقفازات على الموظفين، إلا أن بعضهم يجد صعوبة بتطبيق قاعدة احترام مسافة الأمان نظراً لطبيعة المكان ولأعداد العمّال الكبيرة.