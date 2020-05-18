ماكرون وميركل يناقشان خطة إنعاش الاتحاد الأوروبي بعد أزمة كورونا  

يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اجتماعاً عبر الفيديو قبل أن يعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً الساعة 15,00 ت غ الاثنين ويقدما "المبادرة الألمانية-الفرنسية" المتعلقة بأزمة كورونا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقال الإيليزيه إن ماكرون وميركل "سيجتمعان في مؤتمر عبر الفيديو اعتباراً من الساعة 15,30 (بالتوقيت المحلي). وبختام لقائهما، نحو الساعة 17,00 (15,00 ت غ)، سيعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً وينشران إعلاناً مشتركاً يعرضان فيه مبادرة فرنسية-ألمانية".

وسيتم التطرق إلى قضايا الصحة والانتعاش الاقتصادي والعملية الانتقالية البيئية والرقمية والسيادة الصناعية.

وفي برلين أوضحت المستشارية أن ميركل ستتباحث مع ماكرون وتعقد مؤتمرا صحافيا حول "المبادرة الفرنسية الألمانية المتعلقة بالنهوض الاقتصادي في أوروبا".

وفي محادثة هاتفية في الثامن من أيار/مايو شدد المسؤولان على الحاجة "الملحة أكثر من أي وقت مضى" إلى الالتزام الأوروبي.

وتقدم المفوضية الأوروبية في 27 من الجاري في بروكسل أداة للانتعاش الاقتصادي مدعومة بقدرة على الاقتراض ب1000 مليار يورو لإخراج الاتحاد من الركود بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المفوضية أنه سيتم الدعوة لقمة أوروبية للتفاوض بشأن أهمية التمكن من الاقتراض واستخدام صناديق وسبل التسديد. وعلم أن "اجتماعا يحضره الجميع لازم نظرا إلى الأوضاع". ويتوقع أن يصادق البرلمان الأوروبي عليه بعد ذلك.