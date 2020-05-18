مصر.. وفاة مساعد نائب محافظ القليوبية بكورونا

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين مسؤول مصري متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وذكرت مصادر رسمية لـ"العربية.نت" أن محمد حسن مساعد نائب محافظ القليوبية شمال البلاد، وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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وأضافت أن المسؤول المصري الشاب اكتشف إصابته بفيروس كورونا، الاثنين قبل الماضي، وتم نقله لمستشفى العزل، مشيرةً إلى أن الأجهزة المختصة بمحافظة القليوبية، شنت حملة موسعة لتطهير ديوان عام المحافظة احترازيًا، وغلق مكتب نائب المحافظ وملحقاته لمدة 14 يوما، ووضع العاملين بالمكتب تحت الملاحظة لمخالطتهم للمسؤول الراحل.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، مساء الأحد، تسجيل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد، بلغ 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.