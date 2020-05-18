واشنطن: فشل منظمة الصحة تسبب بخسارة الكثير من الأرواح

أكد وزير الصحة الأميركي اليكس عزار، اليوم الاثنين في اليوم الأول من اجتماعات الجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية، أن "فشل" المنظمة في مواجهة وباء كورونا تسبب بخسارة "عدد كبير من الأرواح".

وقال عزار: "لنكن صريحين بالنسبة إلى أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الوباء خارج سيطرتنا: هذه المنظمة فشلت في الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها العالم، وفشلها تسبب بخسارة عدد كبير من الأرواح".

وأضاف: "عمل منظمة الصحة العالمية يجب أن يكون شفافاً وندعم مراجعة مستقلة لكل جانب من جوانب استجابة منظمة الصحة العالمية للوباء العالمي".

وتعتبر واشنطن التي تتهم بكين بأنها تسترت على حجم الوباء، أن منظمة الصحة العالمية أدارت أزمة الوباء العالمي عبر التماشي مع الموقف الصيني. وفي أعقاب ذلك، علّقت الولايات المتحدة مساهمتها المالية للمنظمة.

وتتهم الولايات المتحدة أيضاً المنظمة، وإحدى مهمّاتها تنسيق أوضاع الطوارئ الصحية، بأنها تجاهلت تحذيراً مبكراً أطلقته تايوان حول خطورة فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي في الصين، الأمر الذي تنفيه المنظمة الأممية.

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وأضاف عزار دون أن يذكر الصين بالاسم "استخفت دولة عضو واحدة على الأقل بالتزاماتها المعنية بالتحلي بالشفافية في محاولة لإخفاء تفشي الوباء على ما يبدو، وعاد ذلك بتكلفة هائلة على العالم أجمع".

وقال الوزير الأميركي: "نرى أن منظمة الصحة العالمية فشلت في مهمتها الأساسية وهي مشاركة المعلومات والشفافية عندما لا تتصرف دول أعضاء بحسن نية. لا يمكن أن يحدث ذلك مجدداً. الوضع الراهن غير مقبول".

وشدد على أنه "ينبغي على منظمة الصحة العالمية أن تغيّر أداءها.. على منظمة الصحة العالمية أن تصبح أكثر شفافية وأن تخضع لمزيد من المحاسبة".

وتأتي الانتقادات الأميركية الجديدة في حين يأمل عدد من الدول أن تصادق الجمعية العالمية للصحة على قرار قدّمه الاتحاد الأوروبي يطالب بإطلاق "في أسرع وقت ممكن.. آلية تقييم" لمراجعة الاستجابة العالمية للوباء والتدابير التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية.