الرئيس الشيشاني بالمستشفى للاشتباه في إصابته بكورونا آخر تحديث: الخميس 28 رمضان 1441 هـ - 21 مايو 2020 KSA 22:18 - GMT 19:18 تارخ النشر: الخميس 28 رمضان 1441 هـ - 21 مايو 2020 KSA 22:15 - GMT 19:15 المصدر: دبي _ العربية.نت الرئيس الشيشاني رمضان قديروف رابط مختصر شارك الرئيس الشيشاني بالمستشفى للاشتباه في إصابته بكورونا PDF اطبع حجم الخط دخل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الخميس، المستشفى للاشتباه في إصابته بكورونا. كلمات دالّة #الرئيس الشيشاني, #كورونا إقرأ أيضاً إصابات كورونا تتخطى 5 ملايين بالعالم.. 70% بأميركا وأوروبا 18:20 GMT