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الرئيس الشيشاني بالمستشفى للاشتباه في إصابته بكورونا

المصدر: دبي _ العربية.نت
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
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دخل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الخميس، المستشفى للاشتباه في إصابته بكورونا.

كلمات دالّة

#الرئيس الشيشاني, #كورونا
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