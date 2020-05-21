إيران تناشد مواطنيها تجنب السفر في العيد خشية كورونا

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، أن وزير الصحة ناشد المواطنين تحاشي السفر خلال عطلة عيد الفطر لتجنب خطر انتشار العدوى بفيروس كورونا من جديد.

واعتاد الإيرانيون على السفر إلى مدن مختلفة في أنحاء البلاد بمناسبة العيد. وقال وزير الصحة سعيد نمكي، إن ذلك قد يؤدي إلى تجاهل التباعد الاجتماعي وتفشي مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس من جديد.

ونقل التلفزيون عن نمكي: "أحثكم على عدم السفر خلال العيد، فمن المؤكد أن هذه الرحلات تعني حالات عدوى جديدة. على الناس ألا يسافروا إلى المناطق شديدة الخطورة أو منها".

وأضاف الوزير: "حوالي 90 في المئة من السكان في مناطق كثيرة لم يصابوا بالمرض. وفي حالة انتشار المرض من جديد سيكون من الصعب جدا عليّ وعلى زملائي السيطرة عليه".

هذا وأكد نائب وزير الصحة الإيراني، اليوم الخميس، أن نحو 10 آلاف من العاملين في قطاع الصحة في البلاد أصيبوا بفيروس كورونا.

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وأفادت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 ارتفع بواقع 2346 حالة إلى 126949 حالة، يوم الأربعاء. وبلغ عدد المتوفين 7183 شخصا، مسجلا أعلى حصيلة للوفيات في منطقة الشرق الأوسط.

الحكومة عمدت إلى تخفيف معظم القيود على الحياة الطبيعية في أواخر ابريل/نيسان انطلاقا من قلقها من تداعيات تقييد الأنشطة العامة على الاقتصاد الذي يعاني من آثار العقوبات الأميركية.

وسارت حالات الإصابة في مسار صعودي خلال الأسبوعين الماضيين، غير أن الرئيس حسن روحاني صرح يوم الأربعاء بأن إيران توشك على تحجيم الوباء.