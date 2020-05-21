عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيروس كورونا

ترمب يتناوله.. منظمة الصحة تحذر من عقار ضد كورونا

المصدر: جنيف - أسوشييتد برس
هيدروكسي كلوروكين
رابط مختصر

قالت منظمة الصحة العالمية، التي تعرضت لانتقادات لاذعة متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن العلم لا يزال غير واضح بشأن فعالية عقار قديم للملاريا ضد فيروس كورونا المستجد. وأضافت أنها توصي باستخدام العقار فقط ضمن التجارب السريرية الخاضعة للرقابة في الوقت الحالي.

شعار منظمة الصحة العالمية(أرشيفية- فرانس برس) شعار منظمة الصحة العالمية(أرشيفية- فرانس برس)

وقال الدكتور مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، إن عقار هيدروكسي كلوروكوين - الذي قال ترمب يوم الاثنين إنه يتناوله وسيوقفه خلال يومين- مجرد واحد من العديد من العقاقير الممكنة التي يتم اختبارها دوليًا الآن لمعرفة ما إذا كانت فعالة ضد فيروس كورونا.

وتشير تصريحاته مساء الأربعاء إلى أن المنظمة لا تزال غير مهتمة بانتقاد ترمب المتكرر لها بشأن تعاملها مع جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك تهديده الأخير بوقف كل التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة إذا لم تقم بإصلاحات. ومع ذلك، شدد ريان على أنه يمكن للدول أن تتخذ خياراتها الخاصة.

وقال: "كل دولة ذات سيادة، ولا سيما تلك التي لديها سلطات تنظيمية فعالة ووضع يمكنها من تقديم المشورة لمواطنيها بشأن استخدام أي عقار."

الرئيس الأميركي دونالد ترمب(أرشيفية- فرانس برس) الرئيس الأميركي دونالد ترمب(أرشيفية- فرانس برس)

وتابع: "أود أن أشير إلى أنه في هذه المرحلة، لم يثبت أن هيدروكسي كلوروكوين ولا كلوروكوين حتى فعالان في علاج كوفيد-19 أو الوقاية من الإصابة بالمرض. في الواقع، على العكس، هناك تحذيرات صدرت من جهات بشأن الآثار الجانبية المحتملة لهذا العقار".

كلمات دالّة

#الصحة_العالمية, #ملاريا, #كورونا, #عقار, #ترمب
إقرأ أيضاً "درون" لرصد المصابين بارتفاع درجات الحرارة في كولومبيا "درون" لرصد المصابين بارتفاع درجات الحرارة في كولومبيا 10:49 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر