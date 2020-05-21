ترمب يتناوله.. منظمة الصحة تحذر من عقار ضد كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، التي تعرضت لانتقادات لاذعة متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن العلم لا يزال غير واضح بشأن فعالية عقار قديم للملاريا ضد فيروس كورونا المستجد. وأضافت أنها توصي باستخدام العقار فقط ضمن التجارب السريرية الخاضعة للرقابة في الوقت الحالي.

وقال الدكتور مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، إن عقار هيدروكسي كلوروكوين - الذي قال ترمب يوم الاثنين إنه يتناوله وسيوقفه خلال يومين- مجرد واحد من العديد من العقاقير الممكنة التي يتم اختبارها دوليًا الآن لمعرفة ما إذا كانت فعالة ضد فيروس كورونا.

وتشير تصريحاته مساء الأربعاء إلى أن المنظمة لا تزال غير مهتمة بانتقاد ترمب المتكرر لها بشأن تعاملها مع جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك تهديده الأخير بوقف كل التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة إذا لم تقم بإصلاحات. ومع ذلك، شدد ريان على أنه يمكن للدول أن تتخذ خياراتها الخاصة.

وقال: "كل دولة ذات سيادة، ولا سيما تلك التي لديها سلطات تنظيمية فعالة ووضع يمكنها من تقديم المشورة لمواطنيها بشأن استخدام أي عقار."

وتابع: "أود أن أشير إلى أنه في هذه المرحلة، لم يثبت أن هيدروكسي كلوروكوين ولا كلوروكوين حتى فعالان في علاج كوفيد-19 أو الوقاية من الإصابة بالمرض. في الواقع، على العكس، هناك تحذيرات صدرت من جهات بشأن الآثار الجانبية المحتملة لهذا العقار".