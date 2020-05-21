كورونا ضرب الرقم القياسي وسجل 106 آلاف إصابة بيوم واحد

ضرب "كورونا" المستجد، الأربعاء، رقماً قياسياً جديداً بعدد الإصابات التي يحدثها يومياً منذ بدأ "نشاطه" الافتراسي في ديسمبر الماضي بمدينة ووهان الصينية، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه سجل 106 آلاف إصابة جديدة على مستوى العالم خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهي أكبر حصيلة "كورونية" حتى الآن، وبها وصلت الإصابات إلى 4 ملايين و892 ألفاً و205 إصابات، بينها 318 ألفاً و789 حالة وفاة.

موضوع يهمك قررت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، تقليل فترة الحجر الصحي للعائدين من الخارج إلى7 أيام، بدلا من 14يوما .وقررت الوزارة... 7 أيام بدلاً من 14.. فترة الحجر الصحي للعائدين إلى مصر مصر

الفتك الكوروني المستمر والمستفحل في كل مرة، جعل المنظمة تعبر عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة، بينما تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس. وذكر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي: "ما زال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء" كما قال.

وتابع قائلاً: "نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة" وفق تعبيره عن الوباء الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد، خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.